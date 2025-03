6 món quà 8/3 giúp phụ nữ chăm sóc bản thân

Trang sức tinh tế, hợp phong thủy: Trang sức luôn là lựa chọn an toàn để tôn vinh vẻ đẹp quý phái. Xu hướng hiện nay là các thiết kế tối giản, tinh xảo bằng vàng, bạc cao cấp hoặc đá quý tự nhiên. Nếu người nhận yêu thích phong thủy, bạn có thể chọn trang sức đính đá theo mệnh, vừa tinh tế vừa gửi gắm lời chúc may mắn, bình an. Ảnh minh họa: cottonbro studio/Pexels, Xiaohongshu.