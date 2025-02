6 thói quen nhỏ ngấm ngầm hủy hoại sự tự tin mà bạn khó nhận ra

2. Liên tục so sánh: Hãy nghĩ về việc bạn thường xuyên lướt mạng xã hội và so sánh cuộc sống của mình với những khoảnh khắc nổi bật của người khác. Nhiều người rơi vào cái bẫy này. Tuy nhiên, những bài đăng đó hiếm khi kể toàn bộ câu chuyện. Song, thói quen so sánh liên tục lại có thể nhanh chóng làm hỏng tâm trạng của bạn và hình thành tâm lý "Tôi không bao giờ đủ tốt".