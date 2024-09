6 triệu người đổ bộ ‘vũ trụ Vin’ trong 3 ngày đầu nghỉ lễ 2/9

Trong 3 ngày đầu nghỉ lễ, tại Grand World, nhiều hoạt động quy mô hòa chung không khí chào mừng Tết Độc lập như màn flashmob tạo hình cờ Việt Nam, fashion show hướng về Tổ quốc “Đất nước hùng thiêng”, thả hoa đăng tưởng nhớ anh hùng có công với đất nước tại The Venice, lễ kéo cờ Tổ quốc khổng lồ, giao lưu của cộng đồng fan B.I - ngôi sao Kpop trình diễn tại 8Wonder 2024 tại K-Town ngày 7/9 tới… Từ The Venice đến K-Town, Little Hongkong… tọa độ nào cũng tấp nập, nhộn nhịp hoạt động vui chơi, giải trí. Nhiều du khách đến từ các tỉnh, thành khác lựa chọn Grand World để có những ngày nghỉ lễ trọn vẹn và trải nghiệm mới mẻ trong cùng điểm đến. “Tôi cảm giác cả miền Bắc đổ dồn về đây nghỉ lễ. Grand World có quá nhiều trải nghiệm thú vị”, anh Duy Khánh (Hải Phòng) chia sẻ.