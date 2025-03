7 dấu hiệu bạn đang đánh giá thấp trí thông minh của mình

2. Cho rằng thành tích của mình là do may mắn: Thay vì thừa nhận kỹ năng và trí thông minh của mình, bạn có xu hướng hạ thấp bản thân. Ví dụ, khi bạn đạt điểm cao trong một kỳ thi khó. Thay vì nhìn nhận bản thân chăm chỉ, có hiểu biết về môn học, bạn lại cho rằng mình đã may mắn vì các câu hỏi dễ hơn dự kiến. Đây là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy bạn đang đánh giá thấp trí thông minh của mình.