7 đồng hồ đắt nhất tại Quả cầu Vàng 2025

Trong chiếc váy Balenciaga được thiết kế tinh xảo, Michelle Yeoh càng thêm nổi bật với cỗ máy có giá 319.000 USD trên tay. Richard Mille RM 07-01 Automatic Winding Intergalactic của nữ chính Everything Everywhere All at Once sở hữu mặt số và vỏ được nạm những viên kim cương như những vì sao lấp lánh, gợi nhắc hình ảnh thiên hà Milky Way. Ảnh: John Nacion.