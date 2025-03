7 đồng hồ xa xỉ từ 6.725 USD tặng mẹ dịp 8/3

Một gợi ý khác cho người tặng là Hermès The Cut, cỗ máy thể thao có giá từ 6.725 USD , được nhà mốt thiết kế cho phụ nữ. Đồng hồ có kiểu dáng bo tròn mềm mại hơn so với dòng H08 dành cho nam. Nếu muốn tăng thêm độ sang trọng, người mua có thể chọn phiên bản nạm 56 viên kim cương trên viền bezel. Ngoài ra, The Cut là dây đeo kim loại liền khối, nhưng với cơ chế tháo nhanh, người đeo có thể thay đổi phong cách với dây cao su Hermès trong 8 màu sắc khác nhau: trắng, cam, xám Gris Perle, xám Gris Étain, tím Glycine, xanh lá Vert Criquet, xanh dương Bleu Jean và đỏ Capucine. Ảnh: Monochrome Watches.