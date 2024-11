7 hành vi xấu của trẻ cha mẹ cần sửa ngay lập tức

6. Thường giận dữ, la hét: Điều này dễ hiểu ở trẻ mới biết đi hoặc học mẫu giáo. Nhưng với một đứa trẻ lớn hơn, khóc thét, dỗi hờn, chửi bới là những hành vi khó chấp nhận. Một đứa trẻ 8-9 tuổi có thể thỉnh thoảng bị thất vọng, nhưng chúng nên học cách xử lý cảm xúc một cách kiểm soát, bình tĩnh và tôn trọng hơn. Nếu con bạn nổi cơn tam bành, hãy yêu cầu chúng đến một nơi yên tĩnh, an toàn, hít thở sâu để bình tĩnh hơn. Sau đó, bạn hãy yêu cầu con chia sẻ lý do giận dữ và thảo luận về cách xử lý tình huống tốt hơn cho lần sau. Ảnh: Word From The Bird.