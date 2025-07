7 kiểu bố mẹ khó dạy con ngoan

3. Thích so sánh con: Cha mẹ độc đoán tin rằng những lời chỉ trích cay nghiệt, những so sánh tiêu cực sẽ thúc đẩy con cái làm tốt hơn. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cảnh báo phương pháp này không những không mang lại hiệu quả, mà còn gây ra những tổn thương sâu sắc về mặt tinh thần cho trẻ. Thực tế, sự xấu hổ chỉ khiến trẻ cảm thấy tự ti, bất an và mất niềm tin vào bản thân. Trẻ có thể trở nên thu mình, ngại giao tiếp, hoặc thậm chí có những hành vi chống đối. Ảnh: Freepik.