7 loại hành vi đáng báo động ở trẻ

7. Hành động hấp tấp: Sự hấp tấp của trẻ sẽ dễ thương nếu chúng không đặt chảo nóng lên khay nhựa hoặc nhảy xuống bùn trong bộ đồ trắng. Những đứa trẻ như vậy nói và hành động mà không nghĩ đến hậu quả, trong khi hành động của chúng có thể gây khó chịu cho bản thân và những người xung quanh. Trong những trường hợp như vậy, cha mẹ nên bình tĩnh, phân tích hành động của con và tìm hiểu lý do chúng làm vậy. Cùng với đó, hãy để chúng tự giải quyết hậu quả hành vi của mình và giúp con hiểu việc kiềm chế bản thân là rất quan trọng. Ảnh: Word From The Bird.