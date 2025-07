7 ngày 'kinh hoàng' sau hút mỡ bụng của người phụ nữ 37 tuổi

Sau khi chi gần 20.000 USD phẫu thuật tạo hình bụng, Erin Schaeffer tỉnh dậy với cơn đau dữ dội, chất dịch rỉ ra từ bụng, phải nằm viện nhiều ngày vì nhiễm trùng.

Hút mỡ bụng là phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ giúp loại bỏ mỡ thừa, cải thiện vóc dáng. Ảnh: Shutterstock.

Chỉ vài ngày sau ca phẫu thuật hút mỡ, thu gọn da bụng tại một cơ sở của chuỗi thẩm mỹ Sono Bello ở Jacksonville (Mỹ), Erin Schaeffer tỉnh dậy với chất dịch rỉ ra từ vết thương hở ở bụng. Cô phải nhập viện suốt một tuần vì nhiễm trùng nặng.

Hơn một năm sau, những vết sẹo vẫn còn in hằn trên cơ thể cô. Trong đơn kiện, Schaeffer cho rằng chính việc để một bác sĩ sản phụ khoa - người không được đào tạo chuyên sâu về phẫu thuật thẩm mỹ - thực hiện ca mổ đã khiến cô chịu đựng cơn đau không thể tưởng tượng.

"Tôi có cảm giác như bị lột da sống vậy", người phụ nữ 37 tuổi miêu tả lại những ngày tồi tệ sau ca phẫu thuật hút mỡ bụng.

Vùng kín sưng to, máu chảy ra từ bụng sau ca phẫu thuật

Erin Schaeffer từng hài lòng với lần hút mỡ đầu tiên vào tháng 1/2024. Nhưng đến ca phẫu thuật tiếp theo vào ngày 29/3, bao gồm hút mỡ lần hai và thu gọn da bụng (AbEX), mọi thứ bắt đầu tồi tệ. Cô được cho dùng thuốc an thần và giảm đau trước khi thực hiện thủ thuật dưới gây tê tại chỗ.

Dù viện thẩm mỹ khẳng định khách hàng có thể hồi phục nhanh và sinh hoạt bình thường chỉ sau một tuần, trải nghiệm của Schaeffer lại hoàn toàn trái ngược.

Erin Schaeffer tại nhà riêng. Ảnh: KFF Health News.

Trong quá trình thực hiện, cô đau đến mức bật khóc, thậm chí phải nài nỉ bác sĩ dừng lại. Hai ngày sau, cô bắt đầu sốt cao. Một ngày sau nữa, vùng kín của Schaeffer sưng to, nhưng nhân viên tại viện thẩm mỹ trấn an rằng đó là phản ứng bình thường.

Tuy nhiên, vài ngày sau, dịch và máu bất ngờ trào ra khi cô đang đứng dậy. Cuối cùng, bác sĩ Manuel Herrera, người thực hiện ca phẫu thuật, khuyên Schaeffer nên nhập viện.

Vợ chồng cô đã kiện bác sĩ Manuel Herrera và hệ thống Sono Bello ra tòa án hạt Duval, cáo buộc ông thực hiện ca phẫu thuật vượt ngoài chuyên môn. Về phía mình, Herrera và Sono Bello phủ nhận mọi cáo buộc, cho biết các bác sĩ của họ đều trải qua chương trình đào tạo nghiêm ngặt.

Hậu quả nghiệm trọng sau các dịch vụ "biến hình"

Là một trong những chuỗi thẩm mỹ lớn nhất nước Mỹ với hơn 100 cơ sở, Sono Bello được tài trợ bởi các quỹ đầu tư tư nhân. Họ quảng bá rầm rộ các dịch vụ như “biến hình” sau sinh hay hút mỡ toàn thân, thu hút khách hàng chi trả tới hàng chục nghìn USD, thường bằng hình thức vay tín dụng lãi suất cao.

Tuy nhiên, một cuộc điều tra chung của KFF Health News và NBC News cho thấy hệ thống này cùng nhiều chuỗi thẩm mỹ tương tự đã bị kiện hàng chục vụ vì sơ suất y khoa, trong đó có ít nhất 12 vụ liên quan đến tử vong trong 7 năm qua. Các đơn kiện cáo buộc họ thuê bác sĩ không đủ chuyên môn, bỏ qua dấu hiệu biến chứng nặng và sử dụng chiêu trò bán hàng để làm nhẹ mức độ rủi ro.

Dù công ty khẳng định hơn 90% bệnh nhân hài lòng với kết quả, một số trường hợp vẫn chịu hậu quả nghiêm trọng. Trong đó, Marissa Edwards, một bà mẹ ba con tại California, phải cấp cứu vì nhiễm trùng nặng sau ca AbEX. Shirley Webb (79 tuổi) ở Nevada, nhập viện với sốc nhiễm trùng và sau đó phải chi trả hơn 2,6 triệu USD để điều trị. Cả hai đều có chỉ số BMI cao trước ca phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, việc phẫu thuật cho bệnh nhân có BMI trên 30 là rất nguy hiểm. Ảnh: Freepik.

Câu hỏi đặt ra là: Ai nên được thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ và ai không? Không có quy định cụ thể nào về BMI tối đa cho phép. Tuy nhiên, Hiệp hội Phẫu thuật Thẩm mỹ Mỹ (ASAPS) khuyến cáo bác sĩ phẫu thuật nên thận trọng với bệnh nhân có BMI trên 30 hoặc 35 vì rủi ro biến chứng sẽ tăng cao.

Song, Sono Bello khẳng định họ vẫn có thể đảm bảo an toàn với bệnh nhân có chỉ số BMI đến 42 - cao hơn nhiều so với giới hạn trong phẫu thuật bụng truyền thống. Nhưng những trường hợp như Schaeffer, Edwards hay Webb lại cho thấy hệ thống này có thể đã vượt quá giới hạn an toàn.

Một điểm đáng lo ngại khác là tính minh bạch. Nhiều bệnh nhân cho biết họ không gặp bác sĩ cho đến sát giờ phẫu thuật. Trong khi đó, hợp đồng tại các cơ sở này quy định khách hàng phải giải quyết tranh chấp bên ngoài tòa án thay vì kiện ra tòa, đồng nghĩa với việc toàn bộ quá trình sẽ diễn ra kín kẽ, không có phiên xét xử công khai và không được giám sát bởi hệ thống tư pháp. Một số còn có điều khoản cấm nói xấu thương hiệu trên mạng xã hội. Có thể thấy, ngành công nghiệp này đang đặt lợi nhuận lên hàng đầu.

Schaeffer chia sẻ cô từng tin vào những lời hứa về “biến hình” sau khi giảm 45 kg. Nhưng hiện tại, những gì cô nhận được là các vết sẹo, cảm giác đau đớn đau đớn và khoản nợ gần 20.000 USD . "Tôi tin họ. Tôi nghĩ ai cũng sẽ tin nếu ở trong hoàn cảnh đó. Nhưng giờ thì niềm tin ấy không còn nữa", cô nói.