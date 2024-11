7 sai lầm phổ biến khi kỷ luật trẻ

6. Làm trẻ xấu hổ: Nhiều bậc phụ huynh kỷ luật con bằng cách làm trẻ xấu hổ, như so sánh, chế giễu hành vi của trẻ để kích thích con ngoan ngoãn hơn. Nhưng cách làm này lại mang đến những hậu quả không mong muốn. Khi bị làm trẻ xấu hổ, con sẽ cảm thấy không an toàn và tự ti về bản thân. Chúng có thể trở nên rụt rè, ngại giao tiếp và khó khăn trong việc xây dựng các mối quan hệ. Việc liên tục bị so sánh hoặc chỉ trích sẽ khiến trẻ cảm thấy mình không đủ tốt, từ đó làm giảm lòng tự trọng của trẻ. Để đối phó với cảm giác xấu hổ, trẻ có thể trở nên nổi loạn, chống đối hoặc thậm chí là tự làm hại bản thân. Ảnh: Freepik.