7 thói quen để có làn da mịn màng, trẻ trung

Lão hóa da là một quá trình tự nhiên mà không ai có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, việc chăm sóc da đúng cách có thể làm chậm quá trình này.

Tia cực tím trong ánh nắng mặt trời là "thủ phạm" hàng đầu làm hỏng cấu trúc collagen khiến da chùng nhão, hình thành nếp nhăn, nám da, đồi mồi. Bởi vậy, thoa kem chống nắng là một bước chăm sóc da đặc biệt quan trọng để che chắn, bảo vệ da trước tác động xấu từ môi trường.‏

Lưu ý, ngoài gương mặt, cần thoa kem chống nắng cả vùng da cổ, tay, chân... Cùng với đó, mặc trang phục chống nắng, đeo kính râm, đội mũ rộng vành để tăng cường hiệu quả chống nắng.

Peel da hóa học từ 1-2 lần mỗi tuần

Peel da là phương pháp sử dụng các acid có nguồn gốc tự nhiên nhằm thúc đẩy quá trình thay da và tái tạo tế bào da mới, mang lại làn da mịn màng. Thực hiện peel da đúng cách có thể giúp trị mụn, mờ thâm, làm sáng và trẻ hóa làn da. Khi thực hiện tại nhà, bạn chỉ nên peel da ở mức độ nhẹ với các hoạt chất như alpha hydroxy acid (AHA) hoặc beta hydroxy acid (BHA).

Tùy từng loại da mà tần suất peel da phù hợp sẽ khác nhau:

- Với da khô, chỉ nên peel da 1 lần/tuần;

- Đối với da thường hoặc da hỗn hợp, tần suất peel da hóa học có thể tăng lên 2 lần/tuần.

Peel da ở mức độ nhẹ thường không gây ra nhiều tác dụng phụ. Tuy nhiên, da có thể mẩn đỏ tạm thời, bong tróc nhẹ và nhạy cảm với ánh sáng. Tình trạng này sẽ được cải thiện sau vài ngày và không có gì đáng ngại.

Sử dụng retinol giúp làn da mịn màng

Retinol là dẫn xuất vitamin A - một trong những thành phần quen thuộc trong nhiều loại mỹ phẩm. Retinol đã được nghiên cứu chứng minh về tác dụng chống lão hóa, làm mờ nếp nhăn trên da.

‏‏‏‏‏‏‏‏Sử dụng retinol trong chu trình dưỡng da có tác dụng tăng tốc độ tái tạo tế bào trên da, kích thích cơ thể sản sinh thêm nhiều collagen mới. vậy, các nếp nhăn, vết chân chim giảm đi đáng kể, đồng thời ngăn ngừa nếp nhăn mới hình thành.

Sau bước tẩy trang và rửa mặt, sử dụng một lượng retinol cỡ hạt đậu cho vùng da mặt, rồi tiếp tục thoa kem dưỡng ẩm. Retinol có thể dùng cách ngày hoặc hàng ngày tùy theo từng tình trạng da.

Bổ sung collagen

Từ sau tuổi 25, lượng collagen dần suy giảm, dẫn đến tình trạng da chảy xệ, nhăn nheo và xuất hiện nếp nhăn.

Để bổ sung collagen cho cơ thể, bạn có thể:

- Tăng cường các loại acid amin quan trọng: Threonine và proline là những acid amin có chức năng tạo thành collagen mà bạn nên bổ sung thông qua chế độ ăn hàng ngày. Threonine có trong các thực phẩm như trứng, sữa, đậu lăng, đậu nành, măng tây, thịt lợn, thịt bò và thịt gà.‏ Proline tìm thấy trong đậu nành, sữa, phô mai, thịt bò và bắp cải.

- Bổ sung vitamin C: Vitamin C rất quan trọng cho quá trình tổng hợp acid hyaluronic - có thể giúp tăng cường sản sinh collagen. Các loại thực phẩm như cam, chanh, kiwi, dâu tây, bông cải xanh, các loại rau có màu xanh đậm… đều rất giàu vitamin C.

- Ăn các loại thực phẩm chứa nhiều collagen như nước hầm xương, các loại cá...

- Bổ sung collagen qua thực phẩm bổ sung dạng bột, viên uống, nước: Nên tham khảo ý kiến chuyên gia để dùng đúng liều lượng và loại thích hợp. Thông thường, một đợt bổ sung kéo dài trong khoảng 12 tuần liên tục và có khoảng nghỉ từ 1-3 tháng giữa các đợt bổ sung.

Chăm sóc vùng da dưới mắt

Vùng da dưới mắt là khu vực có da mỏng manh. Theo thời gian, quá trình sản sinh collagen và elastin - hai loại protein tạo độ đàn hồi và săn chắc cho da, giảm đi. Do đó, vùng da dưới mắt thường là nơi đầu tiên xuất hiện các nếp nhăn và chảy xệ.

Để chăm sóc vùng da dưới mắt, bạn có thể sử dụng các loại kem dưỡng dành riêng cho da mắt. Một số nguyên liệu tự nhiên như dưa chuột, trà xanh... cũng có thể giúp giảm bớt phần nào các tình trạng quầng thâm, bọng mắt.

Tăng cường tập thể dục

Vận động giúp cơ thể khỏe mạnh từ trong ra ngoài. Thói quen này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm chống lão hóa da. Khi vận động, cơ thể sẽ tăng cường trao đổi chất, thúc đẩy tuần hoàn máu, nhờ đó da mịn màng và hồng hào hơn. ‏

Hãy dành ít nhất 20 - 30 phút mỗi ngày để tập luyện bằng các hoạt động đi bộ, đạp xe, bơi lội, tập aerobic, yoga…

Kiểm soát căng thẳng

Stress, căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tổng thể cũng như làn da. Khi căng thẳng, não bộ giải phóng một lượng lớn cortisol, góp phần gây ra mụn và đẩy nhanh lão hóa da. Không những thế, khi căng thẳng, tức giận, chúng ta thường thể hiện bằng cách cau mày. Theo thời gian, thói quen này sẽ tạo ra các nếp nhăn khắc sâu trên trán.

Bởi vậy, cần giữ cảm xúc cân bằng, tránh stress, căng thẳng kéo dài. Bạn có thể tham gia các lớp thiền định, yoga, tập thể dục... để thư giãn tinh thần sau mỗi ngày làm việc.