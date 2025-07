7 thực phẩm càng ăn, mắt càng sáng khỏe

Để bảo vệ đôi mắt luôn sáng khỏe, bạn nên bổ sung các loại thực phẩm như cà rốt, khoai lang, kiwi, ớt chuông, cá hồi vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Cà rốt là một trong những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe mắt. Ảnh: Freepik.

Chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng đối với thị lực hơn bạn nghĩ. Những thực phẩm giàu dinh dưỡng này có thể giúp đôi mắt bạn luôn khỏe mạnh, giảm nguy cơ mắc các vấn đề về thị lực.

- Cà rốt:

Theo Cnet, cà rốt là một trong những thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe đôi mắt. Đầu tiên, chúng chứa rất nhiều beta-carotene, chất chống oxy hóa mà cơ thể sử dụng để tạo ra vitamin A. Vitamin A giúp bạn nhìn rõ vào ban đêm và chống lại chứng cận thị. Ngoài ra, cà rốt còn chứa lutein, chất chống oxy hóa khác. Chất này có thể giúp bạn giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng.

- Ớt chuông đỏ sống:

Ớt chuông có màu sắc rực rỡ cũng chứa nhiều vitamin A và E tốt cho mắt. Loại quả này cung cấp cho cơ thể lượng vitamin C cao nhất trên mỗi calo. Vitamin C tốt cho các mạch máu trong mắt, và nhiều nghiên cứu cho thấy nó có thể làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Nhiệt độ cao sẽ phá vỡ vitamin C, vì vậy hãy ăn sống ớt chuông nếu có thể.

- Rau lá xanh đậm:

Theo WebMD, các loại rau lá xanh đậm như cải xoăn, rau bina và cải xanh rất giàu vitamin C và E. Chúng cũng chứa carotenoid lutein và zeaxanthin. Các dạng vitamin A có nguồn gốc thực vật này giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt lâu dài, bao gồm thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể.

- Cá hồi:

Võng mạc trong mắt cần 2 loại axit béo omega-3 để hoạt động tốt: DHA và EPA. Bạn có thể tìm thấy cả hai loại này trong các loại cá béo như cá hồi, cá ngừ và cá hồi vân, cùng nhiều loại hải sản khác. Omega-3 cũng có thể bảo vệ mắt khỏi bệnh thoái hóa điểm vàng và tăng nhãn áp. Nồng độ thấp của các axit béo này có liên quan đến tình trạng khô mắt.

- Kiwi:

Loại quả mọng nước này nằm trong danh sách những thực phẩm tốt nhất cho đôi mắt khỏe mạnh vì nó chứa lutein, chất chống oxy hóa chống lại bệnh thoái hóa điểm vàng, cùng với zeaxanthin, giúp mắt lọc ánh sáng.

- Khoai lang:

Các loại trái cây và rau củ màu cam - như khoai lang, cà rốt, dưa lưới, xoài - rất giàu beta-carotene, dạng vitamin A giúp cải thiện thị lực ban đêm, tức khả năng điều chỉnh ánh sáng ban đêm của mắt. Một củ khoai lang cũng chứa hơn một nửa lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày và một ít vitamin E.

- Trứng:

Đây là lựa chọn tuyệt vời: Kẽm trong trứng sẽ giúp cơ thể hấp thụ lutein và zeaxanthin từ lòng đỏ. Màu vàng cam của những hợp chất này ngăn chặn ánh sáng xanh có hại gây tổn thương võng mạc. Chúng giúp tăng cường lượng sắc tố bảo vệ ở điểm vàng, bộ phận kiểm soát thị lực trung tâm của mắt.