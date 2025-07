7 vợt pickleball bị cấm từ ngày 1/7

Sau Giáng sinh năm ngoái, Liên đoàn Pickleball Mỹ (USA Pickleball) công bố danh sách các cây vợt bị thu hồi chứng nhận vào giữa năm 2025 do không đáp ứng tiêu chuẩn kiểm định mới. Lệnh cấm chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7 năm nay.

Đây là thông tin đáng chú ý với giới vận động viên chuyên nghiệp. Danh sách vợt bị loại bỏ bao gồm Joola Perseus Mod TA-15 (bản 14 mm và bản 16 mm), Gearbox Pro Power Elongated, ProKennex Black Ace Pro, ProKennex Black Ace Ovation, ProKennex Black Ace LG và ProKennex Black Ace XF.

'Hiệu ứng trampoline' là gì?

Theo Liên đoàn Pickleball Mỹ, lý do loại bỏ đến từ việc các mẫu vợt này không đạt tiêu chuẩn về chỉ số phục hồi bóng (Paddle/Ball Coefficient of Restitution - PBCoR), được đưa vào áp dụng từ quý IV/2024 nhằm hạn chế tình trạng “vợt lún”. Đây là tình trạng khiến bóng bật đi với lực mạnh hơn bình thường, thường được gọi là “hiệu ứng trampoline”.

Thuật ngữ này dùng để mô tả cơ chế lún nhẹ của mặt vợt khi va chạm với bóng và bật ngược trở lại, tạo lực đẩy lớn hơn đáng kể, giống như cách hoạt động của một tấm bạt nhún.

Khi vợt Joola Gen 3 bị loại khỏi danh sách vợt hợp lệ vào tháng 5 năm ngoái, nhiều người đã nghi ngờ đây là nguyên nhân chính dù liên đoàn không công bố chi tiết. Việc cập nhật tiêu chuẩn PBCoR giờ đây được xem là lời xác nhận chính thức.

Liên đoàn Pickleball Mỹ cho biết lệnh cấm chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7 năm nay. Trước thời điểm này, vận động viên vẫn được phép sử dụng các mẫu vợt trên tại các giải đấu chính thức.

Phản ứng của nhãn hàng

Ngay sau khi thông báo được đưa ra, các hãng sản xuất lập tức phản hồi. Joola xác nhận ngừng sản xuất mẫu Perseus Mod TA-15 và dừng đưa cây vợt này vào thi đấu từ 1/7.

Họ cũng ra mắt phiên bản mới của dòng Perseus vào tháng 3, đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn của Liên đoàn Pickleball Mỹ. Người dùng được hỗ trợ mua phiên bản mới với giá ưu đãi 50%.

Đến nay, Joola là thương hiệu duy nhất cung cấp thông tin hoàn tiền cho khách hàng khi mẫu vợt của hãng bị cấm. Họ tiến hành chương trình “làm mới cây vợt” cho người tiêu dùng mua Mod TA-15 tại cửa hàng chính hãng hoặc đại lý ủy quyền. Tuy nhiên, chương trình này chỉ diễn ra trước 1/3.

Trong khi đó, Gearbox tuyên bố ngừng bán mẫu Pro Power Elongated và ra mắt mẫu PRO Ultimate Power 14 mm vào tháng 1. Hãng khẳng định ủng hộ tiêu chuẩn PBCoR mới và cam kết tiếp tục cải tiến công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm thi đấu.

Thương hiệu cũng xây dựng chương trình đổi mới Gearbox PBCoR cho khách hàng sở hữu Pro Power Elongated. Tuy nhiên, nhãn hàng không chia sẻ thông tin rõ ràng về chương trình này.

Khác với hai hãng trên, ProKennex bác bỏ việc sản phẩm của họ sử dụng công nghệ tạo “hiệu ứng trampoline”. Nhãn hàng cho rằng sức mạnh vợt đến từ công nghệ Kinetic được cấp bằng sáng chế và chấp thuận trong thời gian dài.

Việc thay đổi tiêu chuẩn kiểm định và loại bỏ một số mẫu vợt phổ biến là bước đi quan trọng trong nỗ lực đảm bảo tính công bằng cho bộ môn pickleball đang phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này cũng khiến nhiều vận động viên, câu lạc bộ phải điều chỉnh chiến lược và trang thiết bị để kịp thích nghi với lệnh cấm mới.

