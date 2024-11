700.000 khách mắc kẹt ở sân bay Anh vì nhân viên làm việc ở nhà

Sự việc hơn 700.000 hành khách bị hoãn chuyến bay ở Anh là ví dụ cho hình thức làm việc từ xa không hiệu quả, theo New York Post.

Du khách phải nằm nghỉ ở sân bay vì bị hoãn chuyến thay vì đi nghỉ mát vào ngày lễ Ngân hàng Mùa hè hôm 28/8/2023. Ảnh: Steve Reigate.

Theo báo cáo của Cơ quan Hàng không Dân dụng Anh (CAA) công bố đầu tháng 11, khoảng 700.000 hành khách từ nhiều sân bay khác nhau trên khắp nước Anh đã bị mắc kẹt vào ngày lễ Ngân hàng Mùa hè nước này hồi 28/8/2023.

Lý do là mật khẩu đăng nhập vào máy tính cá nhân của một kỹ sư công nghệ chuyên giải quyết sự cố của Dịch vụ Không lưu Quốc gia (NATS) không hoạt động để kịp khắc phục tình trạng hệ thống kiểm soát không lưu bị sập (do lỗi logic), theo The Sun.

Sau khi phát hiện ra vấn đề, các chuyên gia công nghệ thông tin phải di chuyển từ nhà đến sân bay, mất khoảng một tiếng rưỡi. Tuy nhiên, khi đến nơi, họ vẫn không thể khắc phục sự cố. Phải mất tổng cộng bốn giờ sau để các nhà chức trách tìm ra phương án giải quyết.

Vụ việc gây ra sự chậm trễ "khủng khiếp" kéo dài nhiều ngày. Các hãng hàng không phải bồi thường 100 triệu bảng Anh. Những du khách đã lên kế hoạch du lịch, chờ đợi đến điểm nghỉ dưỡng phải dành ngày nghỉ nằm vật vờ ở sân bay, theo Dailymail.

Hàng dài du khách xếp hàng bên ngoài sân bay đợi check-in ở Anh hôm 28/8/2023. Ảnh: SWNS.

Ngay khi hệ thống gặp trục trặc, các chuyến bay không thể cất/hạ cánh tại bất kỳ sân bay nào, người đứng đầu CAA cho biết các kỹ sư công nghệ đang làm việc ở nhà giữa lúc một trong số kỳ nghỉ bận rộn nhất trong năm đang diễn ra.

"Đây là cơn ác mộng của du lịch quốc gia", vị này nói.

Trong khi đó, Chủ tịch cơ quan giám sát Transport Focus Jeff Halliwell cho biết sự cố vào 28/8/2023 cho thấy "một thất bại lớn" về phía hệ thống kiểm soát không lưu nước Anh.

Sau sự việc trên, CAA đã đề xuất 48 giải pháp mới trong báo cáo bao gồm tăng cường các kế hoạch ứng phó khủng hoảng, dự phòng và kêu gọi các kỹ sư cao cấp làm nhiệm vụ tại các văn phòng NATS mọi lúc.