8 câu nói trẻ không muốn nghe từ cha mẹ

2. "Mọi thứ xảy ra đều có lý do": Trẻ em, đặc biệt trẻ nhỏ, có thể chưa đủ khả năng nhận thức để hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói này. Con có thể hiểu theo nghĩa đen và tự hỏi "Tại sao lại có lý do này? Lý do là gì?". Nếu bạn không thể giải thích thỏa đáng, trẻ sẽ cảm thấy bối rối. Trong một số trường hợp, con có thể cảm thấy cuộc sống thật bất công khi nghe câu này. Nó có thể khiến con cảm thấy cha mẹ đang đổ lỗi cho con hoặc cho rằng con phải chịu trách nhiệm cho những điều không may xảy ra. Ảnh: Pexels.