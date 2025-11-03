8 đối tượng 'biến' nhà nghỉ thành nơi 'bay lắc' nhiều lần ở TP.HCM

Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) lập hồ sơ vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại địa bàn xã, bắt giữ khẩn cấp 8 đối tượng, sau đó chuyển hồ sơ vụ án cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP.HCM tiếp tục điều tra và khởi tố.

Trước đó, vào khoảng 11h20 ngày 30/9, tổ công tác Công an xã Đông Thạnh kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ Chiêu Ngọc (địa chỉ đường Tô Ký, ấp 68, xã Đông Thạnh) đã phát hiện tại phòng số 402 có nhóm đối tượng nghi vấn tụ tập tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tổ công tác kiểm tra phát hiện 3 đối tượng nghi vấn mời về Công an xã làm việc gồm Huỳnh Văn Sơn (SN 1996, tạm trú ấp 37, xã Hóc Môn, TP.HCM); Lê Văn Tuấn (SN 1995, thường trú xã Bà Điểm, TP.HCM); Lưu Hoàng Hưng (SN 1987, cư trú ấp 1, xã Phú Hòa Đông, TP.HCM) và niêm phong tạm giữ: 1 ống thủy tinh có 1 đầu tròn bên trong đầu tròn có vệt màu đen nghi vấn là ma túy và 1 chai nhựa có nắp đậy được khoét 2 lỗ tròn chứa 1 đoạn ống hút nhựa.

Tại Công an xã, 3 đối tượng được test nhanh ma túy, kết quả đều dương tính với ma túy đá (MET).

8 đối tượng tại cơ quan điều tra.

Các đối tượng khai nhận vào khoảng 10h ngày 30/9, các đối tượng rủ nhau hùn tiền mua ma túy và thuê phòng 402 tại nhà nghỉ Chiêu Ngọc để cùng nhau tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, cả nhóm cũng đã tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 402 khách sạn Chiêu Ngọc vào ngày 28/9.

Tiếp tục truy xét, Công an xã Đông Thạnh đã triệu tập mời làm việc đối tượng Nguyễn Thị Tuyết Luyến (SN 1995; thường trú ấp 67 xã Bà Điểm). Test nhanh, Luyến dương tính ma túy đá (MET) và thừa nhận có cùng Sơn, Tuấn, Hưng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà nghỉ Chiêu Ngọc ngày 28/9.

Tiếp tục truy xét, Công an xã Đông Thạnh đã triệu tập và mời làm việc đối với Dũng (SN 1985) và Nguyễn Thị Trúc (SN 1990, cùng cư trú khu phố 61, phường An Phú Đông, TP.HCM). Cả 2 đối tượng này thừa nhận đã bán ma túy cho Sơn. Ngoài ra, cả hai tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho 2 đối tượng tên Linh và Hưởng.

Công an xã tiếp tục triệu tập 2 đối tượng Lê Trường Linh (SN 1992, nơi ở phường Lái Thiêu, TP.HCM) và Thái Lê Hưởng (SN 1996, cư trú phường An Phú Đông, TP.HCM). Test nhanh ma túy cả 4 đối tượng đều dương tính ma túy đá (MET).

Nhà nghỉ Chiêu Ngọc, nơi các đối tượng thuê phòng, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng Huỳnh Văn Sơn, Lê Văn Tuấn, Lưu Hoàng Hưng, Nguyễn Thị Tuyết Luyến có quen biết từ trước và có nhu cầu sử dụng ma túy, nên ngày 28/9, Sơn rủ Hưng, Tuấn, Luyến sử dụng ma túy.

Đến ngày 30/9, Hưng lại nhắn tin rủ Sơn và gặp đưa Sơn 300.000 đồng tiền mặt để cùng Tuấn đi mua ma túy về cho cả nhóm sử dụng. Sau đó, cả nhóm 3 đối tượng tiếp tục đến thuê phòng 402 nhà nghỉ Chiêu Ngọc để sử dụng trái phép chất ma túy cho đến khi Công an xã Đông Thạnh kiểm tra phát hiện mời về trụ sở làm việc.

Theo hồ sơ của Công an TP.HCM, Huỳnh Văn Sơn có một tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", Lưu Hoàng Hưng cũng có một tiền án về cùng tội danh và Hưng từng bị Công an huyện Củ Chi cũ bắt về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy", Nguyễn Thị Trúc có 1 tiền sự về hành vi "Sử dụng trái phép chất ma túy" và một tiền án 4 năm tù về tội "Cướp giật tài sản".

Tại cơ quan điều tra, Dũng (1985), Nguyễn Thị Trúc khai cả hai sống với nhau như vợ chồng và đều có sử dụng ma túy. Do quen biết, Dũng đã bán ma túy cho Sơn 2 lần vào ngày 28/9 và 30/9.

Ngoài ra, Dũng thừa nhận có tổ chức sử dụng ma túy với Lê Trường Linh 2 lần (1 lần ở phòng trọ của Linh và 1 lần ở nhà Dũng) và có cho Trúc cùng sử dụng chung. Đồng thời, Dũng còn tổ chức sử dụng ma túy với Thái Lê Hưởng 1 lần ở nhà Dũng, có cho Trúc sử dụng cùng và 1 lần bán ma túy cho Hưởng đem về sử dụng.

Theo Thượng tá Lê Đức Túy, Trưởng Công an xã Đông Thạnh, hành vi của các đối tượng nêu trên thuộc trường hợp tội phạm rất nghiêm trọng, nên Công an xã chuyển hồ sơ vụ án đến Đội 2 Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an TP.HCM tiếp tục điều tra và khởi tố theo đúng quy định.