Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Pháp luật

Khám xét nhà nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng

  • Thứ hai, 3/11/2025 17:31 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông Đoàn Quang Huy, nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng (hiện là Trưởng phòng Pháp chế), bị khám xét nơi làm việc và nhà riêng để điều tra sai phạm liên quan đến hoạt động một phòng khám tư nhân.

Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám xét phòng làm việc và nhà riêng của ông Đoàn Quang Huy, nguyên Chánh Thanh tra Sở Y tế (hiện là Trưởng phòng Pháp chế), để phục vụ điều tra một vụ sai phạm liên quan đến hoạt động phòng khám tư nhân trên địa bàn.

Chanh Thanh tra, So Y te, Lam Dong anh 1

Cơ quan chức năng khám xét nhà riêng của ông Huy.

Khoảng 10h cùng ngày, lực lượng công an có mặt tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng, tiến hành khám xét phòng làm việc của ông Huy và thu giữ nhiều thùng tài liệu liên quan. Sau khi kết thúc, cơ quan điều tra dẫn theo ông Huy và một người khác có liên quan đến vụ việc.

Đến chiều, cảnh sát tiếp tục khám xét nhà riêng của ông Huy tại phường Xuân Hương - Đà Lạt và một số cán bộ thuộc Sở Y tế.

Sách về Pháp luật

Cuốn sách Bình luận Luật Công chứng năm 2024 nhằm cung cấp cho độc giả một góc nhìn toàn cảnh các quy định của Luật Công chứng năm 2024 trước những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn cuộc sống cũng như việc sửa đổi, bổ sung rất nhiều đạo luật có liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động này.

https://tienphong.vn/kham-xet-nha-nguyen-chanh-thanh-tra-so-y-te-lam-dong-post1793017.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

Chánh Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng Lâm Đồng Chánh Thanh tra Sở Y tế Lâm Đồng

    Đọc tiếp

    Bac si, chu phong kham nha khoa Ruby Da Nang lua dao tinh vi hinh anh

    Bác sĩ, chủ phòng khám nha khoa Ruby Đà Nẵng lừa đảo tinh vi

    7 giờ trước 12:33 3/11/2025

    0

    Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1988, ngụ phường Định Công, TP Hà Nội), bác sĩ nha khoa, chủ cơ sở Phòng khám nha khoa Ruby Đà Nẵng (175 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng).

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý