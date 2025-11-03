Bác sĩ, chủ phòng khám nha khoa Ruby Đà Nẵng lừa đảo tinh vi

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Nguyễn Văn Thắng (SN 1988, ngụ phường Định Công, TP Hà Nội), bác sĩ nha khoa, chủ cơ sở Phòng khám nha khoa Ruby Đà Nẵng (175 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng).

Bị hại là Trần Thị Thái Hòa (SN 1967, ngụ Hà Tĩnh). Theo cáo trạng, ngày 10/7/2022, bà Hòa cùng Trần Thị Thùy Dung (SN 1996, ngụ P.Trường Vinh, Nghệ An) ký HĐ góp vốn với Thắng hợp tác kinh doanh Phòng khám nha khoa Ruby Đà Nẵng, với tỷ lệ: bà Hòa 30%, chị Dung 30% và Thắng 40%.

Phòng khám nha khoa Ruby Đà Nẵng nơi Nguyễn Văn Thắng chiếm đoạt tiền của cổ đông.

Thắng nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của cổ đông. Ngày 23/7/2022, Thắng ký HĐ số 22072022/TTMB-VITAPLUS mua máy móc của Công ty TNHH TM và SX Vita Plus Mỹ (Hà Nội) trị giá 636 triệu đồng.

Ngày 19/10/2022, Thắng đem HĐ có giá trị 3,235 tỷ nhờ lãnh đạo công ty trên ký khống với lý do "phục vụ công việc nội bộ".

Thắng đem HĐ về, giao cho kế toán điều, thay đổi giá thiết bị, ghi thêm các máy móc, nâng khống trị giá HĐ từ 636 triệu lên 3,235 tỷ. Cụ thể, máy phay nha khoa giá 390 triệu thành 2,2 tỷ; lò nung chậm giá 70 triệu thành 150 triệu; máy scaner giá 176 triệu thành 180 triệu đồng.

Ở HĐ số BA44-19072022/HĐMB-ĐN, ngày 19/7/2022, Thắng ký với Công ty TNHH BMS Vina (Đà Nẵng) hơn 1,233 tỷ. Thắng chỉ đạo Phạm Thị Như Hoài (SN 1996, ngụ Nghệ An) nâng HĐ lên hơn 2 tỷ đồng .

Khi thuê nhà 175 Nguyễn Văn Linh (Đà Nẵng) để hoạt động phòng khám, Thắng chỉ đạo nhân viên làm thống kê 19 máy lạnh trị giá 180,31 triệu đồng.

Máy móc thiết bị nha khoa được Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo nâng giá cao.

Phát hiện sự việc, bà Hòa tố cáo Thắng đến cơ quan chức năng. Ngày 21/6/2024, Cơ quan CSĐT CATP Đà Nẵng bắt giữ Thắng.

Theo điều tra, từ tháng 7 đến tháng 12/2022, Thắng chiếm đoạt của bà Hòa qua các HĐ, thiết bị, máy móc là 852,34 triệu đồng.

Ngày 23/7/2025, TAND TP Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Thắng 7 năm tù. Bà Hòa kháng cáo, đề nghị trả hồ sơ để điều tra bổ sung, xác định lại số tiền thực tế bị chiếm đoạt là lớn hơn nhiều; kiến nghị trưng cầu giám định tài chính, kế toán độc lập toàn bộ thu, chi của phòng khám; làm rõ trách nhiệm, vai trò giúp sức của những người liên quan.

Nguyễn Văn Thắng thời điển trước khi bị bắt giữ, xét xử.

Theo bà Hòa, phần vốn góp 30% của bà trên tổng vốn đầu tư hơn 10,466 tỷ, nhưng chỉ được tính 4,810 tỷ đồng gồm máy nha khoa và 19 máy lạnh; 5,655 tỷ còn lại chưa được xem xét. Có 41 máy không xuất hiện trong Vi bằng vẫn tính vào chi phí góp vốn, số máy móc trong Vi bằng thiếu 9 máy so với kê khai ban đầu.