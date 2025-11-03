Bắt 'nữ quái' đột nhập vào nhà người thân trộm 7,9 lượng vàng

Do là cháu ruột, nắm bắt quy luật sinh hoạt của gia đình, lợi dụng lúc bị hại đi chợ vắng nhà, Hà lẻn vào nhà trộm tổng cộng 7,9 lượng vàng.

Công an phường Hương Trà (TP Huế) phối hợp điều tra, làm rõ và bắt giữ Trần Thị Minh Hà (SN 1979, trú tại Tổ dân phố Bồ Điền, phường Phong Thái, TP Huế) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, lúc 19h15 ngày 1/11, Công an phường Hương Trà tiếp nhận tin báo của bà T.T.L. (trú tại Tổ dân phố Giáp Nhất, phường Hương Trà) về việc bị kẻ gian đột nhập nhà riêng, lấy trộm 35 chiếc nhẫn vàng, 1 lắc vàng và 1 miếng vàng miếng, tổng cộng khoảng 7,9 lượng vàng.

Trần Thị Minh Hà tại trụ sở cơ quan công an và số tang vật là 7,9 lượng vàng ăn trộm của người thân.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Hương Trà phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Huế tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ. Đến 24h cùng ngày, cơ quan công an xác định nghi phạm là Trần Thị Minh Hà và mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Hà khai nhận do là cháu ruột của bị hại, thường xuyên lui tới nhà nên biết rõ quy luật sinh hoạt. Lợi dụng lúc nạn nhân đi chợ vắng, Hà đã lén lút đột nhập, lấy trộm toàn bộ số vàng nói trên. Sau khi bị phát hiện, đối tượng đã tự nguyện giao nộp tang vật.

Tương tự, Công an phường An Cựu (TP Huế) cũng xác minh, truy bắt thành công Nguyễn Anh Tuấn Vũ (SN 2008, trú thôn Thanh Dương, xã Phú Vinh, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, ngày 27/10, trong lúc ngồi chơi game tại một quán Internet ở kiệt 44 Hồ Đắc Di (phường An Cựu), anh L.C.L. (trú tại đường Nguyễn Hoàng, phường Kim Long) cho một thanh niên lạ mượn điện thoại iPhone 16 Plus màu xanh "để gọi cho người thân". Lợi dụng sơ hở, người này chiếm đoạt chiếc điện thoại rồi bỏ trốn.

Cán bộ công an đang lấy lời khai của Nguyễn Anh Tuấn Vũ.

Sau khi tiếp nhận trình báo của bị hại, Công an phường An Cựu nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác định thủ phạm là Nguyễn Anh Tuấn Vũ, người từng có tiền sự và không có nơi cư trú ổn định. Tuấn khai nhận bán chiếc điện thoại vừa chiếm đoạt với giá 10 triệu đồng.

Trước tình hình thành phố Huế chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lịch sử, đời sống người gặp nhiều khó khăn, Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Huế, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, lừa đảo, lợi dụng thiên tai để hoạt động phạm pháp.