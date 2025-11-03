Truy nã nhân viên kinh doanh lừa đảo chiếm đoạt tiền của các đại lý

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã Cấn Đình Mạnh (SN 1984; thường trú tại thôn Phú Kim, xã Thạch Thất, Hà Nội) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo tài liệu điều tra, năm 2021, Mạnh là nhân viên kinh doanh của một công ty buôn bán các loại thảm trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đối tượng đã đưa ra thông tin tình trạng khan hiếm hàng để yêu cầu đại lý muốn lấy hàng phải đặt cọc 30-40% giá trị đơn hàng.

Truy nã Cấn Đình Mạnh.

Do tin tưởng Mạnh, đã có 5 đại lý chuyển tổng số tiền hơn 400 triệu đồng cho đối tượng. Căn cứ vào tài liệu điều tra, ngày 15/5/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Cấn Đình Mạnh về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngày 26/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định truy nã bị can đối với Cấn Đình Mạnh.

Nếu phát hiện đối tượng ở đâu, người dân có thể báo ngay cho Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội, cơ quan Công an nơi gần nhất để giải quyết theo quy định pháp luật.