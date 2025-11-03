Nữ chủ cửa hàng đồ gỗ là bị can trốn truy nã 12 năm

Năm 2012, sau khi trộm 100 triệu đồng của khách trên ôtô tại tỉnh Quảng Nam (cũ), Phan Thị Thu Hiền (SN 1957) trốn khỏi địa phương. Hiền bị bắt khi đang làm chủ cửa hàng kinh doanh đồ gỗ.

Ngày 2/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng thông tin phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng bắt giữ thành công đối tượng Phan Thị Thu Hiền (SN 1957, quê xã Phú Lộc, TP Huế, ngụ phường Thanh Khê) sau hơn 12 năm trốn truy nã.

Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2012, Hiền trộm cắp số tiền 100 triệu đồng của hành khách trên ôtô (không rõ biển kiểm soát) đi từ ngã ba Huế, TP Đà Nẵng đến xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ).

Bị can Phan Thị Thu Hiền.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành (cũ) điều tra, làm việc và cho tại ngoại, Hiền bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 8/4/2013, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành ra quyết định truy nã toàn quốc, loại nguy hiểm đối với Phan Thị Thu Hiền.

Tích cực đấu tranh, truy tìm và sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, cuối tháng 10/2025, lực lượng Công an phát hiện Hiền có mặt tại địa phương nên giám sát, theo dõi. Đến 17h ngày 31/10/2025, lực lượng Công an TP Đà Nẵng và Công an phường Thanh Khê bắt được Hiền khi đối tượng đang ở tại căn nhà thuê trên đường Kỳ Đồng, phường Thanh Khê.

Điều đáng chú ý là Hiền bị bắt khi đang trong "vỏ bọc" là chủ cơ sở kinh doanh, buôn bán đồ gỗ. Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra, xử lý.