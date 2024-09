8 lầm tưởng về tình dục

Có nhiều lầm tưởng về tình dục đã trở thành định kiến như đàn ông luôn ham muốn hơn phụ nữ, đau khi "lâm trận" là chuyện bình thường hay ham muốn chỉ đến bất chợt...

Những khác biệt trong giáo dục giới tính ở các trường trung học và cả trường y, hoặc cảm giác ngại ngùng khi đề cập đến tình dục... đã khiến cho những hiểu lầm về tình dục và ham muốn trở nên phổ biến.

"Có rất nhiều lầm tưởng về tình dục đã trở thành giai thoại", Laurie Mintz, giáo sư danh dự về tâm lý học tại Đại học Florida, người tập trung vào tình dục của con người, cho biết. Bà nói thêm rằng những cách hiểu sai có thể "gây ra rất nhiều thiệt hại".

The New York Times đã trò liên hệ với một nhóm các nhà nghiên cứu và trị liệu tình dục và yêu cầu họ chia sẻ về lầm tưởng trong tình dục mà họ muốn xóa bỏ.

Lầm tưởng số 1: Mọi người đều quan hệ tình dục nhiều

Debby Herbenick - giám đốc Trung tâm Thúc đẩy Sức khỏe Tình dục tại Trường Y tế Công cộng thuộc Đại học Indiana (Mỹ) và là tác giả của cuốn "Yes, Your Kid: What Parents Need to Know About Today's Teens and Sex" (tạm dịch: Những điều cha mẹ cần biết về thanh thiếu niên và tình dục ngày nay) - nói rằng: "Thật kỳ lạ, lầm tưởng này vẫn tồn tại trong suốt cuộc đời chúng ta".

Nhiều thanh thiếu niên nghĩ rằng "mọi người đều làm thế", khiến họ lao vào quan hệ tình dục dù chưa sẵn sàng.

Lầm tưởng này cũng có thể khiến những người lớn tuổi, đã ở trong các mối quan hệ lâu dài cảm thấy bản thân tệ hại, luôn tưởng rằng họ là những người duy nhất trong cái gọi là giai đoạn lãnh cảm tình dục. Trong khi thực tế, họ có thể chỉ đang trải qua sự lên xuống của ham muốn tự nhiên.

Nhiều người cảm thấy xấu hổ khi họ không có ham muốn tình dục ở giai đoạn nào đó mà không hiểu rằng đó là sự tăng giảm nhu cầu tự nhiên. Ảnh: Pexels/cottonbro.

Tiến sĩ Herbenick cho biết: "Khá điển hình khi thấy rằng khoảng cứ 3 người thì có một người không quan hệ tình dục với bạn tình trong năm trước đó" (trích dẫn một số cuộc khảo sát toàn quốc).

Herbenick cũng chỉ ra nghiên cứu mà bà đã thực hiện cho thấy hoạt động tình dục đã giảm trong những năm gần đây vì những lý do chưa được nghiên cứu đầy đủ. (Các nhà nghiên cứu đã đưa ra giả thuyết rằng sự suy giảm này liên quan đến các yếu tố như sự gia tăng của khiêu dâm trực tuyến, cũng như việc người trẻ giảm uống rượu bia).

"Hiểu rõ điều này có thể giúp bình thường hóa những giai đoạn mà bạn ít hoặc không quan hệ tình dục với bạn tình. Tuy nhiên, đối với những người muốn kéo dài cuộc sống tình dục với nửa kia, điều quan trọng là phải suy nghĩ về tình dục theo cách toàn diện", Herbenick nói.

Bà giải thích điều đó có nghĩa là cần chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần và nói chuyện về cảm xúc của mình với bạn tình để duy trì cảm giác thân mật và gắn kết.

Lầm tưởng số 2: Quan hệ có nghĩa là xâm nhập

Các nhà trị liệu tình dục thường than thở rằng mọi người bị cuốn vào một số "kịch bản quan hệ" nhất định, hoặc có quan niệm rằng tình dục phải diễn ra theo một cách cụ thể - thường là một chút dạo đầu rồi đến giao hợp.

Nhưng Ian Kerner, một nhà trị liệu tình dục và là tác giả của "She Comes First" cho biết nói rằng "chúng ta cần phải vượt ra ngoài việc định nghĩa tình dục bằng một hành vi duy nhất".

Ông cho biết kiểu suy nghĩ hạn hẹp về tình dục đã góp phần tạo nên khoảng cách khoái cảm giữa nam và nữ trong các cuộc ân ái. Ví dụ, một nghiên cứu phát hiện ra rằng 75% đàn ông dị tính cho biết họ đạt cực khoái mỗi lần quan hệ tình dục trong tháng qua, chỉ 33% phụ nữ dị tính đạt được điều này.

Một cuộc khảo sát cho thấy 18% phụ nữ đạt cực khoái chỉ bằng cách xâm nhập, trong khi 37% cho biết họ cũng cần kích thích âm vật để đạt cực khoái trong khi giao hợp.

Tiến sĩ Kerner cho biết thay vì vội vã xâm nhập, cặp đôi cần tập trung vào "giao hợp bên ngoài" - đây là thuật ngữ chung cho bất kỳ hoạt động tình dục nào không liên quan đến xâm nhập.

"Nếu bạn xem hầu hết bộ phim chính thống, phụ nữ thường đạt cực khoái nhanh chóng và tuyệt vời khi xâm nhập, và màn dạo đầu chỉ là bước đệm dẫn đến điểm cực khoái đó. Trên thực tế, về mặt khoa học, điều đó thực sự sai lầm".

Khi khảo sát hàng nghìn phụ nữ cho cuốn sách "Becoming Cliterate" của mình, Tiến sĩ Mintz phát hiện ra rằng chỉ 4% phụ nữ cho biết họ đạt được cực khoái chỉ bằng xâm nhập.

Việc coi quan hệ tình dục chỉ có xâm nhập cũng đồng nghĩa với bỏ qua nhu cầu của những người quan hệ theo cách khác.

Lexx Brown-James, một nhà trị liệu tình dục, cho biết quan điểm đó bỏ qua những người có khuyết tật nhất định và những người đơn giản là không thích xâm nhập. Nhiều người tìm thấy sự thỏa mãn tình dục lớn hơn từ những thứ như quan hệ tình dục bằng miệng hoặc "thậm chí chỉ là tiếp xúc cơ thể".

Lầm tưởng số 3: Âm đạo không cần thêm chất bôi trơn

Những phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh đã mô tả cảm giác của họ khi quan hệ tình dục giống như "chà giấy nhám" hay có "dao" cứa bên trong.

Theo Tiến sĩ Herbenick, tình trạng khô âm đạo ảnh hưởng nhiều hơn đến phụ nữ mãn kinh nhưng cũng có thể xảy ra ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời, và rất quan trọng đối với đời sống tình dục của nữ giới.

Lầm tưởng về quan hệ tình dục có thể khiến mối quan hệ rạn nứt. Ảnh: Pexels/Alex Green.

Theo ước tính, 17% phụ nữ trong độ tuổi 18-50 có tình trạng khô âm đạo khi quan hệ tình dục, trong khi hơn 50% gặp phải tình trạng này sau khi mãn kinh. Herbenick lưu ý rằng tình trạng này cũng phổ biến hơn khi phụ nữ đang cho con bú hoặc trong thời kỳ tiền mãn kinh, và tác dụng phụ của một số loại thuốc, bao gồm một số hình thức kiểm soát sinh sản, có thể làm giảm chất bôi trơn tự nhiên của cơ thể.

Tiến sĩ Herbenick cho biết một nghiên cứu của bà đã phát hiện ra rằng hầu hết phụ nữ Mỹ đã sử dụng chất bôi trơn tại một thời điểm nào đó. "Chúng ta có thể cảm thấy hưng phấn hoặc đang yêu nhưng vẫn không đủ chất bôi trơn tự nhiên theo cách chúng ta muốn".

Lầm tưởng số 4: Đau khi quan hệ là chuyện bình thường

Điều quan trọng cần nhớ là quan hệ tình dục đúng cách không nên gây đau đớn. Theo ước tính, 75% phụ nữ bị đau khi quan hệ tình dục vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời, có thể có nhiều nguyên nhân gốc rễ: các vấn đề phụ khoa, thay đổi nội tiết tố, điều trị ung thư, chấn thương...

Shemeka Thorpe, một nhà nghiên cứu và giáo dục về tình dục chuyên về sức khỏe tình dục của phụ nữ da đen, cho biết nhiều phụ nữ lầm tưởng rằng đau trong hoặc sau khi quan hệ tình dục là dấu hiệu của một cuộc ân ái tốt.

Tiến sĩ Thorpe cho biết: "Nhiều người mắc phải một số rối loạn khiến họ bị đau khi quan hệ lần đầu tiên và những lần sau đó. Họ không nhận ra đó là một vấn đề".

Nam giới cũng có thể bị đau khi quan hệ. Các chuyên gia nhấn mạnh rằng bất kỳ ai bị đau khi quan hệ tình dục đều cần phải đi khám bác sĩ.

Lầm tưởng số 5: Đàn ông ham muốn nhiều hơn phụ nữ

Tiến sĩ Kerner cho biết: "Sự khác biệt về ham muốn là vấn đề phổ biến nhất mà tôi phải giải quyết trong quá trình hành nghề của mình, và không có nghĩa là đối tác có ham muốn cao hơn luôn là nam giới.

Nhưng vì lầm tưởng này, nam giới thường cảm thấy xấu hổ khi có ít ham muốn và bị áp lực phải luôn chủ động".

Không phải đàn ông lúc nào cũng là người có ham muốn nhiều hơn. Ảnh: Pexels/Ron Lach.

Có dữ liệu cho thấy đàn ông thủ dâm thường xuyên hơn phụ nữ, nhưng dựa vào đó để kết luận rằng phụ nữ ít ham muốn quan hệ tình dục hoặc đàn ông luôn ham muốn là không đúng, Tiến sĩ Brown-James cho biết.

Lầm tưởng số 6: Ham muốn sẽ xuất hiện bất chợt

Các nhà nghiên cứu và trị liệu tình dục thường tin rằng có hai loại ham muốn: ham muốn tự phát, hay cảm giác muốn quan hệ tình dục bất ngờ; và ham muốn đáp ứng - xuất hiện khi có kích thích, như va chạm cơ thể.

Mọi người có xu hướng nghĩ rằng ham muốn tự phát - điều mà nhiều người yêu nhau trải qua khi mới bắt đầu mối quan hệ - thì tốt hơn.

Nhưng Lori Brotto, một nhà tâm lý học và là tác giả của cuốn "Better Sex Through Mindfulness", cho biết phần lớn công việc của bà là giúp khách hàng bình thường hóa ham muốn đáp ứng, đặc biệt là ở phụ nữ và những người trong các mối quan hệ lâu dài.

Bà giúp họ hiểu rằng có thể quan hệ tình dục mà không cần ham muốn tự phát, miễn là có sự sẵn lòng và đồng ý. Brotto ví việc này giống như đi đến phòng tập thể dục ngay cả khi bạn không muốn.

Lầm tưởng số 7: Quan hệ theo kế hoạch thì nhàm chán

Tiến sĩ Brotto không đồng tình với ý kiến ​​cho rằng "quan hệ tình dục theo kế hoạch là quan hệ tình dục tồi tệ" vì nó khiến cuộc yêu trở nên "khô khan, nhàm chán và vô vị".

Bà nhấn mạnh quan điểm đó "rất có hại". Nó khiến nhiều người coi tình dục như hoạt động cuối ngày, chỉ làm vào đêm khuya khi họ đã kiệt sức và mất tập trung, bởi không chịu dành thời gian cho nó.

Brotto cho biết quan hệ tình dục theo lịch lên sẵn cũng có thể mang lại ham muốn đáp ứng, giúp cặp đôi "có thời gian để hưng phấn".

Lầm tưởng số 8: "Súng ống" của bạn không chuẩn

Tiến sĩ Kerner cho biết đàn ông chịu một áp lực nhất định khi nhắc đến hình dáng hoặc chức năng của bộ phận sinh dục. Ông cho biết những người đàn ông trẻ tuổi tin rằng họ không nên bị rối loạn cương dương, trong khi những người đàn ông lớn tuổi nhận được thông điệp rằng xuất tinh sớm là vấn đề họ sẽ vượt qua khi có kinh nghiệm hơn.

Dữ liệu khảo sát lại cho thấy một thực tế khác.

Mặc dù rối loạn cương dương - được định nghĩa là tình trạng không thể đạt được hoặc duy trì sự cương cứng liên tục - có xu hướng tăng theo tuổi tác, nhưng nó cũng ảnh hưởng đến khoảng 8% nam giới ở độ tuổi 20 và 11% nam giới ở độ tuổi 30. Và 20% đàn ông trong độ tuổi 18-59 báo cáo tình trạng bị xuất tinh sớm.

Tương tự như vậy, các nghiên cứu cho thấy nhiều đàn ông - cả đồng tính và dị tính - lo lắng rằng bộ phận sinh dục của họ không được như mong đợi, ngay cả khi đối tác của họ nói rằng không thích "súng ống" quá lớn.

"Quan hệ tình dục rất phức tạp. Nó bao gồm việc chạm vào, lắng nghe, kết nối và giao tiếp", Tiến sĩ Kerner nói.