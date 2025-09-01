8 lần 'gây sốc' tại điểm du lịch của Ngân 98

Xuất hiện tại Hà Nội vào những ngày cận lễ Quốc khánh, Ngân 98 chia sẻ cô muốn quảng bá trang phục truyền thống của Việt Nam tại một điểm đến đặc trưng ở Thủ đô như Nhà thờ Lớn (Hà Nội) . Tuy nhiên, dù lựa chọn hình ảnh nền nả, sự xuất hiện của nữ DJ tiếp tục khiến đám đông chú ý, đặc biệt khi cô bị đuổi bởi một số người dân tự nhận nhân viên nhà thờ. Sự việc đang được lan truyền MXH lúc này. Ảnh: FBNV.

Trước khi xảy ra cự cãi tại Nhà thờ Lớn, Ngân 98 đã gây chú ý tại H ồ Gươm sáng 31/8 khi hóa thân thành búp bê sống, theo "trend" Barbie doll unboxing (tạm dịch: Đập hộp búp bê). Đây là trào lưu được nữ DJ lăng xê nhiều dạo gần đây. Cô liên tục "đu trend" tại nhiều điểm đến đông người khác tại Việt Nam. Màn hóa trang tại Hà Nội có phần dịu dàng hơn những lần trước đó. Ảnh: Linh Huỳnh.

Trào lưu Barbie doll unboxing lấy cảm hứng từ nhân vật búp bê Barbie được đóng gói trong hộp nhựa, bao bì trong suốt. Nhân vật biến hình mô phỏng cảnh "đập hộp" búp bê barbie, đầu trùm túi nhựa trong suốt, đứng yên bất động. Hoa hậu Thanh Thủy là người thúc đẩy "trend" biến hình bùng nổ tại Việt Nam. Sau đó là Huyền Baby, Ngọc Châu, Tường San... Ảnh: Linh Huỳnh.

4 ngày trước đó, nữ DJ sinh năm 1998 gây náo loạn phố cổ Hội An trong bộ Việt phục và nón ba tầm. "Mọi người quen thấy Ngân sexy táo bạo trên sân khấu. Nhưng lần này Ngân lại chọn mặc Việt phục, hoá thân thành búp bê truyền thống giữa phố cổ Hội An. Là một sự làm mới đáng khích lệ hay dễ gây tranh cãi?", Ngân viết trên trang cá nhân ngày 26/8. Ảnh: FBNV.

Vốn nổi tiếng là nữ DJ có lối ăn diện sexy, Ngân 98 gây tranh cãi khi diện đồ hở bạo đến địa điểm công cộng như công viên và siêu thị. Ngày 20/8, cô hóa thân thành barbie trong trang phục con mèo dưới trời mưa TP.HCM. Cô tiếp tục vào trung tâm thương mại tại phường Thạnh Mỹ Tây. Sự xuất hiện của cô nàng gây ồn ào ở một số khu vực mà cô đi qua. Nhiều người dân (bao gồm trẻ vị thành niên) tò mò và chụp ảnh. Ảnh: FBNV.

Một trong những lần gây bàn tán nhất của Ngân 98 là sự xuất hiện của cô tại phố đi bộ Bùi Viện vào giữa tháng 8. Ngân hóa thân thành chú cáo, để lộ vòng 1, vòng 2, tiếp tục "bắt trend" búp bê sống. P hố đi bộ Bùi Viện (phường Bến Thành) là điểm ăn chơi về đêm "hot" bậc nhất TP.HCM, thu hút đông đảo du khách quốc tế. Đám đông liên tục hò hét, vây quanh, xin chụp ảnh gây tắc nghẽn một số tuyến đường gần đó. Ảnh: FBNV.

Với chủ đề búp bê Tây Nguyên, Ngân 98 lần nữa gây sốc khi diện trang phục truyền thống của người dân Tây Nguyên, biến hình tại một khu du lịch ở Đà Lạt. Tại đây, cô biểu diễn một số điệu nhảy truyền thống, quây quần bên ngọn lửa trước sự chú ý của du khách. Tất cả lần "đu trend" của Ngân 98 đều có sự đồng hành cùng bạn trai Lương Bằng Quang. Nam ca sĩ đóng vai là người bế búp bê đến các địa danh. Ảnh: FBNV.

