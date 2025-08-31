Xác minh video Ngân 98 bị đuổi khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội

DJ Ngân 98 đăng tải video bị một số người dân yêu cầu rời khỏi Nhà thờ Lớn Hà Nội khi đang chụp ảnh mặc Việt phục. Chính quyền phường Hoàn Kiếm cho biết đang xác minh vụ việc.

Ngày 31/8, Ngân 98 gây chú ý khi đăng tải đoạn video buổi chụp ảnh tại Nhà thờ Lớn Hà Nội. Trong video, nữ DJ diện bộ Việt phục màu đỏ, trang điểm cầu kỳ, song bị một số người dân yêu cầu rời đi.

Theo nội dung chia sẻ, những người này cho rằng chiếc mấn đội đầu của Ngân 98 vi phạm quy định "không đội mũ" được ghi trên bảng thông báo đặt trước cổng nhà thờ. Trong số họ, một người đàn ông kiên quyết không cho cô tiếp tục chụp hình, có lời lẽ gay gắt và dọa hành hung.

Ngân 98 bày tỏ sự bức xúc, cho biết cô từ TP.HCM ra Hà Nội với mong muốn chụp bộ ảnh ý nghĩa nhưng "bất ngờ bị đuổi thẳng thừng".

"Ngân thật sự rất tủi thân khi đứng trước hàng chục camera đang quay lại khoảnh khắc bị quát 'mở to mắt ra'", nữ DJ viết trên trang cá nhân.

Ngân 98 bị yêu cầu rời đi do "chiếc mấn đội đầu vi phạm quy định 'không đội mũ' được ghi trên bảng thông báo đặt trước cổng nhà thờ". Ảnh cắt từ video.

Trao đổi với Tri Thức - Znews chiều 31/8, đại diện UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã nắm thông tin, giao công an xác minh và sẽ có phản hồi cụ thể. Chính quyền làm rõ việc liệu người dân có hành vi ứng xử không đúng mực khi ngăn cản việc chụp ảnh trước Nhà thờ Lớn.

Theo bảng quy định đặt bên ngoài nhà thờ, khách tham quan cần lưu ý: không mặc váy ngắn, quần ngắn, áo dây, áo ba lỗ; không đội mũ, không hút thuốc, không ăn uống; không dùng đèn flash, điện thoại khi vào bên trong và giữ yên lặng.

Ngân 98 gây chú ý trên phố đi bộ Hồ Gươm sáng 31/8 khi chụp ảnh theo "trend búp bê". Ảnh: Linh Huỳnh.

Nhà thờ Lớn Hà Nội, còn gọi là Nhà thờ chính tòa Thánh Giuse, là công trình tôn giáo lâu đời, nổi bật ở trung tâm thủ đô, thường xuyên đón khách trong và ngoài nước.

Khu vực phía trước nhà thờ luôn đông người qua lại, nhiều du khách ngồi bậc thềm nghỉ chân, chụp ảnh, song việc vào trong tham quan không phải lúc nào cũng được phép.

Ngân 98, tên thật Võ Thị Ngọc Ngân, sinh năm 1998, nổi tiếng trên mạng xã hội bởi nhiều tai tiếng như phẫu thuật thẩm mỹ, bị phạt vì ăn mặc phản cảm khi chơi nhạc ở bar. Vài năm nay, cô kinh doanh mỹ phẩm, thực phẩm hỗ trợ giảm cân...

Gần đây, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu ngành y tế TP.HCM, Hà Nội lấy mẫu kiểm nghiệm và kiểm tra quy trình sản xuất các sản phẩm giảm cân do DJ Ngân 98 quảng cáo, khi xuất hiện nghi vấn có thể chứa chất cấm.