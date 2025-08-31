Hàng trăm du khách mắc kẹt trên đảo Cát Bà

Anh Sinh (ở Hải Phòng) cho biết điều khiển xe đến Cái Viềng lúc 12h. Bến phà tạm dừng hoạt động khiến người dân và du khách đội nắng chờ đợi với hy vọng thời tiết thuận lợi.

Hình ảnh hàng trăm người dân và du khách vật vạ trên đường dẫn ra bến phà Cái Viềng. Chiều 30/8, do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới nên Cát Bà có gió to, sóng lớn, nhân viên bến phà thông báo dừng hoạt động đến hết ngày.

Cũng theo anh Sinh, đến 18h cùng ngày, nhân viên bến phà thông báo thời tiết vẫn xấu và hết giờ hoạt động, do đó du khách phải quay trở lại tìm phòng nghỉ qua đêm.

Đại diện BQL Bến phà Đồng Bài - Cái Viềng cho biết trưa và chiều 30/8, Cát Bà xuất hiện gió mạnh do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới sau đó mạnh lên thành bão số 6 đổ bộ Bắc Trung Bộ. Do đó, đơn vị tạm dừng hoạt động phà nhằm đảm bảo an toàn. Nhiều khách không thể qua phà, phải trở lại tìm khách sạn, nhà nghỉ. Đến sáng 31/8, thời tiết ở Cát Bà đã ổn định, đơn vị đã vận hành hệ thống bến phà để phục vụ người dân và du khách từ sớm.

