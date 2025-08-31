Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Du lịch Địa điểm du lịch

Hàng trăm du khách mắc kẹt trên đảo Cát Bà

  • Chủ nhật, 31/8/2025 15:26 (GMT+7)
  • 39 phút trước

Hàng trăm khách du lịch trên đảo Cát Bà không thể trở lại đất liền do sóng to, gió lớn, bến phà Đồng Bài - Cái Viềng phải tạm dừng hoạt động chiều 30/8.

Du khách mắc kẹt trên đảo Cát Bà chiều 30/8 Hàng trăm khách du lịch trên đảo Cát Bà không thể trở lại đất liền do sóng to, gió lớn, bến phà Đồng Bài - Cái Viềng phải tạm dừng hoạt động chiều 30/8.
dao Cat Ba anh 1

Chiều 30/8, tại bến phà Cái Viềng, thuộc khu vực Phù Long, trên đảo Cát Bà (Đặc khu Cát Hải, Hải Phòng), hàng trăm phương tiện chở khách du lịch nối đuôi nhau xếp hàng chờ lên phà trở về đất liền.
dao Cat Ba anh 2

dao Cat Ba anh 3dao Cat Ba anh 4

Khung cảnh hàng trăm ôtô cá nhân, ôtô khách nối đuôi nhau dài hàng trăm mét từ bến phà đến cổng chào Cát Bà.

dao Cat Ba anh 5

Do thời tiết không thuận lợi, gió mạnh, Ban quản lý (BQL) bến phà Đồng Bài - Cái Viềng tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn. Tài xế và hàng trăm khách du lịch kiên nhẫn chờ phà hoạt động trở lại.
dao Cat Ba anh 6dao Cat Ba anh 7

Anh Sinh (ở Hải Phòng) cho biết điều khiển xe đến Cái Viềng lúc 12h. Bến phà tạm dừng hoạt động khiến người dân và du khách đội nắng chờ đợi với hy vọng thời tiết thuận lợi.

dao Cat Ba anh 8

dao Cat Ba anh 9dao Cat Ba anh 10

Hình ảnh hàng trăm người dân và du khách vật vạ trên đường dẫn ra bến phà Cái Viềng. Chiều 30/8, do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới nên Cát Bà có gió to, sóng lớn, nhân viên bến phà thông báo dừng hoạt động đến hết ngày.

dao Cat Ba anh 11dao Cat Ba anh 12

Nhiều người vào quán nước bên đường nghỉ ngơi chờ phà.

dao Cat Ba anh 13

Cũng theo anh Sinh, đến 18h cùng ngày, nhân viên bến phà thông báo thời tiết vẫn xấu và hết giờ hoạt động, do đó du khách phải quay trở lại tìm phòng nghỉ qua đêm.

Đại diện BQL Bến phà Đồng Bài - Cái Viềng cho biết trưa và chiều 30/8, Cát Bà xuất hiện gió mạnh do ảnh hưởng bởi áp thấp nhiệt đới sau đó mạnh lên thành bão số 6 đổ bộ Bắc Trung Bộ. Do đó, đơn vị tạm dừng hoạt động phà nhằm đảm bảo an toàn. Nhiều khách không thể qua phà, phải trở lại tìm khách sạn, nhà nghỉ. Đến sáng 31/8, thời tiết ở Cát Bà đã ổn định, đơn vị đã vận hành hệ thống bến phà để phục vụ người dân và du khách từ sớm.

Travel blogger truyền cảm hứng du lịch qua những câu chuyện đầy màu sắc về những điểm đến mới lạ, những trải nghiệm độc đáo mà họ khám phá được trong hành trình. Những bài viết, video hay hình ảnh của họ không chỉ mang lại kiến thức về địa lý, mà còn khơi gợi niềm đam mê khám phá thế giới. Đọc sách là một phần không thể thiếu trong hành trình này, giúp họ tìm hiểu sâu sắc hơn về văn hóa, lịch sử và con người ở mỗi nơi.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu chân dung travel blogger kiêm tác sách, những con người lan tỏa nguồn cảm hứng xê dịch và tiếp nạp tri thức.

> Xem thêm: Travel blogger Đinh Hằng: Thật khó để cô đơn khi du lịch một mình

Vườn thú của 'siêu hà mã' Moo Deng bị đột nhập

Người hâm mộ hà mã lùn nổi tiếng thế giới Moo Deng bày tỏ lo lắng sau khi vườn thú cho biết một du khách nước ngoài đã lén đột nhập vào ban đêm.

4 giờ trước

Ngày đầu nghỉ 2/9, Nha Trang thoáng

Trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 2/9, nhiều điểm tham quan, vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chỉ đón lượng khách khiêm tốn, chưa có sự đột phá.

5 giờ trước

Cô gái bay về từ Nhật Bản để đón Tết Độc lập ở Hà Nội

Hòa cùng không khí kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, du học sinh từ Nhật Bản về Hà Nội, diện áo dài và ghi lại khoảnh khắc tại điểm đến nổi bật như Lễ hội Độc Lập.

1 giờ trước

https://tienphong.vn/hang-tram-khach-du-lich-mac-ket-tren-dao-cat-ba-post1774397.tpo

Nguyễn Hoàn/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

đảo Cát Bà Vườn quốc gia Cát Bà Cát Bà du khách mắc kẹt nghỉ lễ 2/9 du khách nghỉ lễ kỳ nghỉ lễ 2/9 nghỉ lễ Quốc khánh đảo Cát Bà bến phà Cái Viềng đảo Cát Bà

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý