Thái Lan quyết 'giành' lại khách Trung Quốc từ Việt Nam

Thái Lan mạnh tay chi 750 triệu baht cho các chuyến bay và tour khuyến khích, nhằm "giành" lại dòng khách Trung Quốc vốn đang chuyển hướng sang Nhật Bản và Việt Nam.

Khách Việt mặc trang phục truyền thống Thái Lan chụp ảnh selfie tại chùa Wat Arun ở Bangkok, Thái Lan, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Bà Pattaraanong Na Chiangmai, Phó thống đốc phụ trách thị trường quốc tế khu vực châu Á - Nam Thái Bình Dương thuộc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT), cho biết cơ quan này đã phê duyệt các đề xuất bay thuê bao (charter flight - thuê trọn máy bay) từ Nội Mông và Côn Minh đến Thái Lan. Ngoài ra, còn có nhiều đơn xin mở chuyến từ Macau, Thiên Tân, Hợp Phì và Quý Dương.

Với mảng bay thương mại, Thai AirAsia và Thai Lion Air đang làm việc với TAT để tăng tần suất và tỷ lệ lấp đầy ghế trên các đường bay đến những thành phố hạng 2 của Trung Quốc. Một hãng hàng không quốc tế khác cũng bày tỏ quan tâm tham gia chương trình trợ giá trên đường bay từ Anh đến Thái Lan.

Một số đoàn khách theo diện khuyến khích đã tới Thái Lan, trong đó có đoàn từ Trung Quốc và Việt Nam, theo Bangkok Post.

Theo TAT, chương trình "Summer Blast China & Overseas Market" phân bổ 350 triệu baht cho bay thuê bao, 250 triệu baht cho bay thương mại và 150 triệu baht cho các chuyến đi khuyến khích, trại hè.

Các chuyến bay thuê bao đạt tỷ lệ lấp đầy từ 60% và 80% sẽ được hỗ trợ lần lượt 300.000 và 350.000 baht. Với bay thương mại, các hãng sẽ nhận 500 baht cho mỗi khách quốc tế tăng thêm. Ngoài ra, khách theo tour khuyến khích hoặc trại hè lưu trú 4 đêm sẽ được hỗ trợ tối đa 1.000 baht/người.

Khỉ trèo lên người du khách trong Lễ hội khỉ thường niên tại tỉnh Lopburi, Thái Lan, tháng 11/2023. Ảnh: Reuters.

Bà Pattaraanong cho biết hơn một nửa ngân sách sẽ được giải ngân trong năm nay. Đồng thời, Thái Lan đang chuẩn bị "tháng Nihao" vào tháng 10 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, với nhiều ưu đãi dành cho hộ chiếu Trung Quốc như giảm giá từ các đối tác lớn, khuyến mãi trên nền tảng trực tuyến Meituan.

Bà kỳ vọng các gói hỗ trợ sẽ giúp lượng khách Trung Quốc đến Thái Lan đạt mốc 5 triệu lượt trong năm nay.

Ông Adith Chairattananon, Tổng thư ký danh dự Hiệp hội Lữ hành Thái Lan, nhận định nước này cần cải thiện hạ tầng và sản phẩm du lịch để giành lại du khách Trung Quốc, vốn đang chuyển hướng sang Nhật Bản và Việt Nam.

Hiệp hội tin rằng trong tương lai, Thái Lan vẫn có thể đón tới 15 triệu lượt khách Trung Quốc, nhờ tầng lớp trung lưu ngày càng đông đảo và sẵn sàng chi tiêu cho du lịch.