Vào cuộc điều tra vụ quán ăn Michelin Thái Lan nâng giá với KOL

Bộ Thương mại Thái Lan quyết định điều tra nhà hàng Raan Jay Fai sau khi YouTuber tố bị tính 4.000 baht cho món trứng chiên cua trong khi giá niêm yết chỉ 1.500 baht.

Bà Supinya Junsuta hiện là chủ sở hữu và đầu bếp tại Jay Fai. Ảnh: Time Out.

Ông Udom Srisomsong, Phó Tổng cục trưởng Cục Thương mại Nội địa Thái Lan, cho biết các cơ quan chức năng sẽ kiểm tra Jai Fai - quán ăn đạt một sao Michelin ở quận Phra Nakhon, Bangkok - sau khi bài viết của Youtuber PEACHII gây "bão" trên mạng xã hội.

Sự việc bắt đầu khi PEACHII, YouTuber sống tại London với 1,61 triệu người đăng ký, đưa một người bạn ngoại quốc đến thưởng thức món trứng chiên thịt cua trứ danh của quán và bất ngờ khi nhận hóa đơn.

"Tôi hiểu món trứng chiên cua của Jay Fai dùng loại cua thượng hạng nên có giá cao, nhưng tôi không gọi món đặc biệt nào và cũng không được thông báo trước rằng giá có thể khác so với menu (giá niêm yết trên menu là 1.500 baht). Tôi chỉ biết khi nhận hóa đơn", PEACHII viết trên mạng xã hội X.

Nữ Youtuber cho biết nhà hàng đã "nâng cấp" phần thịt cua mà không hề thông báo. "Khi menu ghi một giá nhưng đầu bếp lại tự ý thay đổi kích cỡ hoặc nguyên liệu, thì ngay từ đầu họ nên ghi mức giá dao động. Món ăn ngon, nhưng trải nghiệm bị ảnh hưởng", cô chia sẻ.

Theo PEACHII, cô lúng túng khi nhìn hóa đơn, bạn bè người nước ngoài cũng bất ngờ, nhưng cô im lặng để tránh làm mất vui, Khaosod English đưa tin.

Món trứng cuộn cua trứ danh được niêm yết với giá 1.500 baht. Ảnh: Bangkok Post.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, buộc giới truyền thông đặt câu hỏi cho Bộ trưởng Thương mại Jatuporn Buruspat. Sau đó, ông yêu cầu Cục Thương mại Nội địa vào cuộc.

"Chưa có đơn khiếu nại chính thức, nhưng dư luận rất quan tâm", ông Udom nói, đồng thời cho biết nhà hàng này thường chỉ mở cửa từ thứ tư đến thứ bảy.

Cục Thương mại Nội địa dự định sẽ liên hệ trực tiếp với PEACHII để ghi nhận thông tin, trước khi kết luận liệu Jai Fai có vi phạm Luật Quản lý giá hàng hóa và dịch vụ năm 1999 hay không.

Theo ông Udom, câu hỏi mấu chốt là PEACHII có gọi món đặc biệt hay nhà hàng đã tự ý áp dụng "phiên bản VIP" mà không được khách hàng đồng ý. "Nếu nữ YouTuber khẳng định không gọi món đặc biệt và nhà hàng không thông báo về sự khác biệt giá, thì cần điều tra kỹ lưỡng", ông nói.

Trong trường hợp nhà hàng tính 4.000 baht cho món ghi giá 1.500 baht mà không có sự đồng thuận của khách, đây được xem là hành vi nâng giá trái phép, có thể bị phạt tới 10.000 baht. Ngoài ra, nếu nhà hàng thực sự có "menu VIP" với giá 4.000 baht/món, luật cũng yêu cầu phải niêm yết rõ ràng. Vi phạm quy định niêm yết giá cũng bị xử phạt ở mức tương tự.