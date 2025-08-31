Mức phí xin visa 'như đuổi khách' của Mỹ

Lượng khách nước ngoài đến Mỹ tiếp tục giảm do lệnh siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump và thái độ thù địch với nhiều quốc gia nước ngoài.

Khách du lịch và người dân đi bộ trên phố Pell, khu phố Tàu Manhattan, New York, Mỹ, ngày 14/4. Ảnh: Reuters.

Ngành du lịch Mỹ đang đối diện áp lực lớn khi chính quyền Tổng thống Donald Trump áp dụng “phí toàn vẹn thị thực” trị giá 250 USD đối với du khách quốc tế, có hiệu lực từ 1/10. Với khoản bổ sung này, chi phí xin thị thực vào Mỹ sẽ tăng lên 442 USD , nằm trong nhóm cao nhất thế giới, Reuters cho biết.

Theo dữ liệu chính phủ Mỹ, lượng khách quốc tế đến nước này trong tháng 7 giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 19,2 triệu lượt. Đây là tháng thứ 5 xứ cờ hoa liên tiếp ghi nhận đà sụt giảm, trái ngược dự báo trước đó rằng năm 2025 sẽ vượt mức 79,4 triệu lượt khách - con số kỷ lục trước dịch.

Phí mới sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến du khách từ các quốc gia không thuộc diện miễn thị thực như Mexico, Argentina, Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc. Hiệp hội Du lịch Mỹ cảnh báo động thái này làm suy giảm sức hút của Mỹ.

“Bất kỳ trở ngại nào cũng khiến du khách nản lòng và chi phí mới sẽ nhanh chóng tác động đến kế hoạch du lịch toàn cầu”, ông Gabe Rizzi, Chủ tịch Altour - công ty quản lý du lịch toàn cầu - nhận định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu về chính sách thuế quan tại Nhà Trắng, Washington D.C., ngày 2/4. Ảnh: Reuters.

Theo Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới, chi tiêu của du khách quốc tế tại Mỹ năm nay dự kiến giảm còn dưới 169 tỷ USD , thấp hơn mức 181 tỷ USD của năm 2024.

Nhiều chuyên gia cho rằng điều này phản ánh hình ảnh ngày càng kém hấp dẫn của Mỹ dưới thời ông Trump, trong bối cảnh chính sách nhập cư cứng rắn, cắt giảm viện trợ và áp thuế quan sâu rộng.

Ngoài tăng phí, chính quyền Mỹ còn đề xuất siết thời hạn thị thực cho sinh viên, khách trao đổi văn hóa, nhà báo, đồng thời thí điểm quy định ký quỹ tới 15.000 USD cho một số loại visa du lịch và kinh doanh.

Tourism Economics (Oxford Economics) từng dự báo lượng khách quốc tế đến Mỹ năm 2025 tăng hơn 10% so với năm trước. Tuy nhiên, giám đốc nghiên cứu Aran Ryan cho biết xu hướng hiện nay cho thấy con số này sẽ giảm 3%.

“Đây là bước thụt lùi dài hạn và nhiều khả năng kéo dài trong suốt nhiệm kỳ”, ông nói.

Theo Văn phòng Du lịch và Lữ hành Quốc gia, đến tháng 5, lượng khách Mexico tới Mỹ tăng gần 14%, Argentina tăng 20% và Brazil tăng 4,6%. Đây là những điểm sáng hiếm hoi, trong khi khách từ Tây Âu giảm 2,3%.

Ngược lại, Trung Quốc vẫn chưa phục hồi, với lượng khách tháng 7 thấp hơn 53% so với năm 2019. Ấn Độ cũng chứng kiến lượng khách giảm 2,4% trong năm nay, chủ yếu do số du học sinh sụt gần 18%.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành lo ngại tác động domino. “Hoa Kỳ vốn đã khắt khe trong việc lựa chọn du khách. Với chi phí mới, việc xin visa càng khó khăn”, bà Su Shu, người sáng lập công ty Moment Travel (Trung Quốc), cho biết.

Trong khi đó, ông James Kitchen, chủ công ty Seas 2 Day & Travel, lo ngại các quốc gia khác sẽ áp dụng phí tương hỗ đối với công dân Mỹ trong thời gian tới.