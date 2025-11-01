Không có khách sạn Việt Nam trong top 50 tốt nhất thế giới

Lễ công bố danh sách The World's 50 Best Hotels 2025 vừa diễn ra tại London với vị trí dẫn đầu thuộc về Rosewood Hong Kong. Đại diện Việt Nam vắng bóng trong bảng xếp hạng lần này.

Du khách trải nghiệm bên trong khách sạn tốt nhất thế giới 2025. Ảnh: Rosewood Hong Kong.

Tại lễ công bố danh sách The World's 50 Best Hotels 2025 diễn ra ở London, Rosewood Hong Kong được vinh danh là khách sạn tốt nhất thế giới, vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký như Capella Bangkok. Việt Nam không có đại diện nào góp mặt trong danh sách năm nay, theo CNN.

Danh sách này được bình chọn bởi Học viện 50 Best Hotel Academy, gồm 800 chuyên gia trong ngành khách sạn và du lịch, từ quản lý, chủ khách sạn đến các nhà báo du lịch trên khắp thế giới.

Chỉ mới khai trương được 6 năm, Rosewood Hong Kong nhanh chóng trở thành biểu tượng mới trên đường chân trời của đặc khu và là "ngôi sao sáng" trong ngành khách sạn hạng sang toàn cầu.

Khách sạn 65 tầng này do nhà thiết kế người Đài Loan Tony Chi thực hiện, gồm 413 phòng mang phong cách đương đại, tọa lạc bên bờ biển Kowloon với giá phòng trung bình 650 USD /đêm.

"Chúng tôi rất tự hào và biết ơn khi được vinh danh ở vị trí số một thế giới", ông Angus Pitkethley, Giám đốc kinh doanh và tiếp thị khách sạn, chia sẻ trong khoảnh khắc nhận giải. Theo ông, bí quyết giúp Rosewood Hong Kong vươn lên hàng đầu nằm ở đội ngũ nhân viên tận tâm, yêu nghề và yêu chính thành phố này.

Khách sạn 65 tầng Rosewood Hong Kong được vinh danh tốt nhất thế giới. Ảnh: Rosewood Hong Kong.

Bà Emma Sleight, Giám đốc nội dung của tổ chức The World's 50 Best Hotels, cho biết danh sách năm nay là "một lễ tôn vinh những khách sạn xuất sắc đến từ 22 điểm đến trên 6 châu lục".

Bà khẳng định vị trí quán quân của Rosewood Hong Kong tiếp tục củng cố vai trò dẫn đầu của châu Á trong phân khúc du lịch sang trọng.

Đứng thứ 2 là Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, khu nghỉ dưỡng 299 phòng nằm giữa trung tâm sáng tạo của thủ đô Thái Lan. Quán quân năm ngoái Capella Bangkok rơi xuống vị trí thứ 3.

Khách sạn duy nhất ngoài châu Á lọt vào top 5 là Passalacqua, biệt thự thế kỷ XVIII bên hồ Como (Italy), xếp thứ 4 và đồng thời được trao danh hiệu "Khách sạn boutique tốt nhất thế giới". Đứng thứ 5 là Raffles Singapore, khách sạn lịch sử nơi ra đời của cocktail huyền thoại Singapore Sling.

Các khách sạn châu Á khác có mặt trong danh sách gồm: Mandarin Oriental Bangkok (thứ 7), Upper House Hong Kong (thứ 10), Bulgari Tokyo (thứ 15), Aman Tokyo (thứ 25), Janu Tokyo (thứ 37), Mandarin Oriental Hong Kong (thứ 41) và The Tokyo Edition Toranomon (thứ 45).

Các khách sạn xuất hiện trong top 5 tốt nhất thế giới. Ảnh: CNN.

Tại Bắc Mỹ, khách sạn Chablé Yucatán (Mexico) xếp thứ 8 và là đại diện khu vực có thứ hạng cao nhất. Đây là hacienda (điền trang) thế kỷ XIX giữa rừng rậm Maya, được mô tả là "lấy cảm hứng từ thiên nhiên, văn hóa và kết nối con người".

Hotel Bel-Air (Los Angeles, thứ 42) và The Mark (New York, thứ 43) là hai đại diện mới của Mỹ.

Nam Mỹ góp mặt với Copacabana Palace (Rio de Janeiro, thứ 11) đồng thời giành giải Lavazza Highest New Entry và Rosewood São Paulo (thứ 24).

Khu vực Trung Đông chứng kiến Atlantis The Royal (Dubai) đạt vị trí thứ 6, trong khi Capella Sydney (Australia) đứng thứ 12, là khách sạn tốt nhất châu Đại Dương. Tại châu Phi, Royal Mansour Marrakech (Ma-rốc) xếp thứ 13.

Top 10 khách sạn tốt nhất thế giới 2025: Rosewood Hong Kong

Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River (Thái Lan)

Capella Bangkok (Thái Lan)

Passalacqua (Italy)

Raffles Singapore

Atlantis The Royal (Dubai)

Mandarin Oriental Bangkok (Thái Lan)

Chablé Yucatán (Mexico)

Four Seasons Firenze (Italy)

Upper House Hong Kong