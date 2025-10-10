Resort ở Đà Nẵng lọt top 'chữa lành' tốt nhất thế giới

Việt Nam tiếp tục ghi dấu trên bản đồ wellness (sống khỏe toàn diện) khi một resort ở Đà Nẵng xếp hạng 6 trong top 20 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới.

Năm nay, TIA Wellness Resor (Đà Nẵng) tiếp tục nằm trong top 10 khu nghỉ dưỡng tốt nhất.

Condé Nast Traveler, một trong những tạp chí du lịch có ảnh hưởng nhất toàn cầu, vừa công bố giải thưởng Readers' Choice Awards năm 2025. Tại hạng mục “Top 20 Khu nghỉ dưỡng Spa tốt nhất thế giới”, TIA Wellness Resor (Đà Nẵng) là đại diện đưa Việt Nam đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng.

Nằm dọc bờ biển Đà Nẵng, điểm lưu trú này theo đuổi triết lý wellness-integrated stay (kết nối nghỉ ngơi và phục hồi thành một hành trình liền mạch).

Trung tâm Sống Khỏe gồm 22 phòng trị liệu giữa vườn xanh, hồ bơi riêng cho người lớn, phòng tập thoáng rộng, bể ngâm lạnh, xông hơi khô - ướt và các không gian thư giãn trong nhà lẫn ngoài trời. Mỗi kỳ lưu trú tích hợp lớp học hàng ngày như hít thở, yoga, HIIT và sáng tạo nghệ thuật, giúp cân bằng thân - tâm - trí.

TIA Wellness Resort là đại diện duy nhất của Việt Nam 2 năm liên tiếp (2024-2025) góp mặt trong bảng xếp hạng danh giá.

Khu nghỉ dưỡng hiện vận hành các gói trọn gói wellness với hai liệu trình mỗi đêm, cùng 3 chương trình retreat chuyên biệt quanh năm. Mới nhất, Strength & Recovery Retreat tập trung phục hồi thể lực và tăng sức bền thông qua HIIT cá nhân hóa, chu trình phục hồi (ngâm lạnh, sauna, xông hơi) và thực đơn thực vật giàu đạm.

Bên cạnh đó, Creative Healing Retreat nhấn vào liệu pháp hơi thở, thực hành nghệ thuật, điều hòa năng lượng và ẩm thực dưỡng sinh.

Ramon Imper, Tổng Giám đốc TIA Wellness Resort, chia sẻ việc tiếp tục được vinh danh, đặc biệt ở vị trí thứ 6, là ghi nhận cho nỗ lực bền bỉ của đội ngũ TIA, đồng thời cho thấy động lực tăng trưởng của du lịch chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Trước đó, TIA là khu nghỉ dưỡng Việt Nam đầu tiên lọt Top 10 hạng mục này vào năm 2024.

Theo danh sách, đứng đầu hạng mục Top 20 Khu nghỉ dưỡng Tốt nhất Thế giới là Palmaïa - The House of AïA (Mexico), kế đến là BodyHoliday (St. Lucia), Le Blanc Spa Resort Los Cabos (Mexico), Ikbal Thermal Hotel & Spa (Thổ Nhĩ Kỳ) và Euphoria Retreat (Hy Lạp)...

Condé Nast Traveler là tạp chí du lịch thuộc tập đoàn Condé Nast (cùng hệ với Vogue, GQ, The New Yorker). Readers’ Choice Awards là giải thưởng thường niên do Condé Nast Traveler. Giải thưởng được bình chọn bởi độc giả trên toàn cầu. Mùa 2025 (năm thứ 38) tiếp tục ghi nhận lượng phiếu kỷ lục (757.000 phiếu), xếp hạng đa dạng từ khách sạn, khu nghỉ dưỡng, thành phố, hòn đảo đến hãng tàu biển. Kết quả được tổng hợp theo thang điểm chuẩn hóa từ đánh giá của độc giả, vì thế RCA được coi là “phong vũ biểu” thị hiếu du lịch, vừa phản ánh sức hút điểm đến, vừa là thước đo uy tín của các thương hiệu lưu trú trong mắt khách quốc tế.