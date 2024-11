Đi ngay 5 resort đắt nhất Việt Nam đang giảm giá mùa thấp điểm

Một số khách sạn hạng sang ở Đà Nẵng, Cam Ranh, vịnh Ninh Vân... đồng loạt tung gói giảm giá sâu 20-40%, thậm chí 90% nhằm kích cầu mùa du lịch thấp điểm.

Tháng 9-11 hàng năm là mùa thấp điểm du lịch nội địa khi đợt cao điểm hè đã qua đi, các vùng biển trên cả nước vào mùa mưa bão và du khách bận rộn hoàn thiện kế hoạch công việc cuối năm.

Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, nhiều du khách có xu hướng du ngoạn vào dịp này để tận hưởng không khí trong lành, yên bình tại điểm đến.

Bên cạnh đó, chỉ duy nhất thời điểm nói trên, khách du lịch mới có cơ hội nhận được nhiều ưu đãi hời, các chương trình khuyến mãi sâu từ phía đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nhà hàng, khách sạn.

Tri Thức - Znews giới thiệu đến du khách ưu đãi "đậm" từ một số cơ sở lưu trú hạng sang với vị thế đắc địa, dịch vụ cao cấp tại Việt Nam.

Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa

Địa chỉ: Đường Lê Lai, Đà Lạt

Đường Lê Lai, Đà Lạt Giá phòng: 2,3-6 triệu đồng/phòng/đêm

Nhắc đến Đà Lạt, một số du khách cho rằng điểm đến này đã thôi thu hút khách do bê tông hóa. Tuy nhiên, có một cơ sở lưu trú vẫn giữ nguyên nét thơ mộng, không khí yên tĩnh, trong lành của xứ sở mộng mơ: Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa.

Nằm tách biệt tại một ngọn đồi tại thành phố trên cao nguyên Lâm Viên, điểm đến mang màu sắc của thời gian với lối kiến trúc Pháp cổ. Khu nghỉ dưỡng có 17 biệt thự tọa lạc giữa rặng thông và chỉ cách trung tâm thành phố 10 phút lái xe.

Vào tháng 11, du khách đến Đà Lạt để tận hưởng không khí se lạnh (20-25 độ C) có thể chọn đơn vị trên với mức giá ưu đãi đặc biệt 20% cho thực đơn À la Carte (gọi món), đồ uống không cồn cho số lượng dưới 20 khách, spa. Đối với khách lưu trú thời hạn trên 5 đêm, bạn sẽ được giảm 15% khi dùng dịch vụ giặt sấy.

Six Senses Ninh Van Bay

Địa chỉ: Ninh Vân, Ninh Hòa, Khánh Hòa

Ninh Vân, Ninh Hòa, Khánh Hòa Giá phòng: 15,8-162 triệu đồng/phòng/đêm

Cách TP Nha Trang khoảng 60 km về hướng Bắc, Six Senses Ninh Van Bay là khu nghỉ dưỡng 6 sao duy nhất nằm trên vịnh Ninh Vân, từng được Condé Nast Traveler vinh danh là "khu nghỉ dưỡng hàng đầu châu Á" và "Top 7 khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới" năm 2022.

Điểm đến tọa lạc tại vị trí đắc địa khi lưng tựa núi, trước mặt là biển cả. Tất cả loại hình biệt thự tại đây đều có hồ bơi và sân vườn bao bọc hoặc hiên tắm nắng riêng tư.

Điều khác biệt so với điểm lưu trú khác là dịch vụ quản gia riêng (GEM) sẵn sàng phục vụ 24/7 và hoạt động bảo tồn thiên nhiên nghiêm ngặt. Không chỉ riêng du khách, nhân viên tại khu nghỉ dưỡng đều tuân theo quy định bền vững riêng chẳng hạn cá nhân sử dụng vật phẩm bằng nhựa, không thể tái chế sẽ bị phạt 500.000 đồng/lần.

Tháng du lịch cao điểm trùng vào sinh nhật 20 năm của đơn vị, do đó, khu lưu trú 6 sao giảm giá đến 40% từ đầu tháng 11 cho đến hết 16/12. Đây là mức giảm giá hiếm có tại Six Senses Ninh Van Bay.

Du khách ở hơn 3 đêm sẽ hưởng ưu đãi 25% cho giá phòng bao gồm bữa sáng tự chọn hàng ngày. Đối với khách ở tối thiểu 5 đêm liên tiếp, 20 dịch vụ bất kỳ miễn phí được thêm vào danh sách đặt phòng cho bạn tự do lựa chọn.

InterContinental Danang Sun Peninsula Resort

Địa chỉ: Bãi Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng

Bãi Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng Giá phòng: 9,6-191 triệu đồng/phòng/đêm

Khu nghỉ dưỡng 5 sao nằm tại bán đảo Sơn Trà từng là nơi đón tiếp tỷ phú Bill Gates hồi tháng 5.

Nằm giữa rừng mưa nhiệt đới và tầm nhìn vịnh biển, điểm đến là nơi lý tưởng để du khách thoát khỏi nhịp sống hối hả của thành thị. Nơi đây có 3 loại phòng (phòng nghỉ dưỡng, suite và biệt thự) đều sở hữu lối thiết kế giao thoa giữa văn hóa truyền thống Việt và phong cách đương đại. Một căn phòng hướng biển cơ bản rộng khoảng 72 m2.

Đối với biệt thự, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort cung cấp cho du khách đa dạng hạng phòng với dịch vụ và đặc quyền khác nhau.

Ví như biệt thự Sun Peninsula Residence với tầm nhìn bao trọn vịnh biển và rừng nhiệt đới, dịch vụ mang tính cá nhân hóa được phục vụ từ quản gia riêng và tận hưởng trọn vẹn các đặc quyền Club InterContinental. Hai phòng tắm riêng với bàn trang điểm đôi, khu vực thay đồ, vòi sen và bồn tắm tách biệt.

Vào mùa thấp điểm, du khách có thể nâng cấp phòng miễn phí, nhận phòng sớm và trả phòng muộn miễn phí, giảm 20% phí dịch vụ spa (áp dụng đến hết 31/3/2025). Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng cho phép du khách hưởng 45% giảm giá phòng vào một số ngày khi đặt phòng qua website của đơn vị.

The Anam

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, Cam Lâm, Khánh Hòa/ Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết

Nguyễn Tất Thành, Cam Lâm, Khánh Hòa/ Nguyễn Đình Chiểu, Phan Thiết Giá phòng: 9,6-191 triệu đồng/phòng/đêm

Hai cơ sở lưu trú thuộc tập đoàn The Anam tại Cam Ranh và Mũi Né đều tung một số ưu đãi dành cho du khách/thành viên vào dịp cuối năm. Cụ thể, khách hàng đặt phòng từ đây đến tháng 12 vào khung giờ nhất định sẽ được hưởng 15% giảm giá và thêm 15% nữa nếu là thành viên của khách sạn, miễn phí nâng hạng phòng.

The Anam Cam Ranh, Mũi Né đều sở hữu vị thế đẹp với view hướng biển. Điểm đến nghỉ dưỡng được thiết kế mang đậm phong cách, dấu ấn người An Nam xưa. Riêng chi nhánh ở Cam Ranh, nơi đây là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt vào danh sách khách sạn tốt nhất châu Á 2025 do Fodor’s Travel - chuyên trang du lịch 80 năm tuổi của Mỹ - bình chọn.

Hiện khu nghỉ dưỡng 5 sao thuộc tập đoàn The Anam sở hữu 300 m đường bờ biển tại bán đảo Cam Ranh (nơi có trung bình hơn 300 ngày nắng ấm mỗi năm). Với diện tích 12 hecta, cơ sở có khoảng 77 biệt thự, 136 phòng tiêu chuẩn và thượng hạng. Thiết kế mang hơi thở Đông Dương. Mức giá cho phòng đơn 2 người rơi vào khoảng 5 triệu đồng/đêm.

Alma Resort

Địa chỉ: Nguyễn Tất Thành, Cam Lâm, Khánh Hòa

Nguyễn Tất Thành, Cam Lâm, Khánh Hòa Giá phòng: khoảng 4,7 triệu đồng/đêm đối với căn một phòng ngủ

Với 580 căn hộ và biệt thự đều có tầm nhìn hướng biển Bãi Dài, Alma Resort từng được Holidays with Kids - tạp chí du lịch ở Australia - bình chọn là "Khu nghỉ dưỡng gia đình tốt nhất Việt Nam" 2 năm liên tiếp (2023, 2024).

Điểm đến có bảo tàng khoa học, rạp chiếu phim, trang trại hữu cơ, 12 bãi biển dài và khu vui chơi riêng biệt dành cho trẻ em.

Khối căn hộ tại đây được thiết kế theo hình chữ V không bị chắn tầm nhìn hướng ra biển, kết hợp cùng cửa sổ kính sát trần giúp du khách có thể ngắm bình minh và hoàng hôn ngay từ bên trong căn hộ. Nội thất tuân theo phong cách đương đại với tông màu chủ yếu là trắng, xanh dương và màu gỗ. Giá phòng tại đây rơi vào khoảng 4,7 triệu đồng/đêm đối với căn một phòng ngủ.

Từ đây đến cuối năm, du khách đặt phòng 3 đêm liên tiếp tại khu nghỉ dưỡng sẽ được giảm giá 90% vào đêm đầu tiên và giảm 15% cho đồ ăn, thức uống và spa.