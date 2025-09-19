Khách Hàn 'đỏ mặt' nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng

Một du khách Hàn Quốc cho biết "đỏ mặt" khi chứng kiến đồng hương gác chân lên bàn tại sân bay Đà Nẵng. Bài đăng của anh nhận chú ý trên mạng xã hội nội địa.

"Cảnh tượng xấu hổ tại phòng chờ sân bay Đà Nẵng khiến mặt tôi đỏ bừng" là tiêu đề một bài đăng ngày 16/9 trên mạng xã hội Bobaedream của Hàn Quốc.

Người đăng bài cho biết vừa có chuyến đi tới Đà Nẵng và ghé phòng chờ (lounge) ở sân bay. Tại đây, anh bắt gặp hình ảnh một số du khách đồng hương gác chân lên bàn hoặc sang ghế bên cạnh.

"Có lẽ mọi người đều mệt mỏi vì vui chơi và phải chờ đợi chuyến bay đêm. Nhưng khi thấy vài vị khách người Hàn Quốc gác chân lên bàn và ghế để ngủ, tôi thực sự thấy khó chịu", anh chia sẻ.

Hình ảnh được nam du khách đính kèm bài đăng. Trong những bức ảnh, một số du khách nằm ngủ trên sofa của phòng chờ, gác chân lên bàn và các khu vực chung. Ảnh: Bobaedream.

Tác giả bài viết tiếp tục mô tả: "Có người còn đặt chân lên bàn ăn rồi ngủ ngay tại đó. Không có nhiều du khách nước ngoài trong lounge, nhưng ai nấy đều tỏ rõ sự khó chịu, còn nhân viên người Việt Nam thì chỉ biết ngượng ngùng. Trước mặt các nhân viên Việt Nam đang làm việc, tôi cảm thấy nóng bừng mặt vì mình cũng là người Hàn Quốc".

Người này cũng cho rằng dù mệt mỏi, mỗi người vẫn cần giữ phép lịch sự tối thiểu ở không gian công cộng. Anh hy vọng người Hàn Quốc nói chung giữ được hình ảnh đẹp và cư xử văn hóa.

"Trong không gian có nhiều người khác, chúng ta cần biết quan tâm và tôn trọng lẫn nhau", anh bày tỏ.

Bên dưới bài đăng, nhiều người Hàn Quốc cũng bày tỏ sự bức xúc và để lại bình luận.

"Hành động gác chân lên bàn thật sự rất mất thẩm mỹ", một người bày tỏ.

"Tôi đã đến Đà Nẵng 3 lần, mỗi lần 8 ngày 7 đêm, nhưng tôi không mệt đến mức như vậy", một du khách Hàn bình luận.

Đà Nẵng từ lâu nổi tiếng là điểm đến yêu thích của khách Hàn Quốc. Tháng 8, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam tổ chức sự kiện "Tuần lễ tri ân khách du lịch Hàn Quốc 2025" nhân dịp đón vị khách Hàn Quốc thứ một triệu trong năm.