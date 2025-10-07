Bên trong làng gốm Đà Nẵng thành Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất 2025

Làng gốm Thanh Hà (Đà Nẵng) hiện lên dưới ống kính của nhiếp ảnh gia Minh Đức với vẻ đẹp yên bình và đầy cảm xúc. Các nghệ nhân nơi đây vẫn miệt mài giữ nghề cha truyền con nối.

Từ làng nghề gạch ngói 500 năm

Nằm bên dòng sông Thu Bồn, phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng), làng gốm Thanh Hà chuyên sản xuất các vật dụng thông thường trong đời sống. Sau năm 1980, khi thị trường gốm cạnh tranh kéo dài, làng gốm chuyển sang làm gạch, ngói âm dương. Đến nay, nhiều làng nghề truyền thống đã mai một, nhưng làng gốm Thanh Hà vẫn tận dụng nét riêng để phát triển du lịch cộng đồng. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Minh Đức (30 tuổi) có cơ hội đến thăm làng gốm vào một ngày thư thả. Đi sâu vào bên trong làng là những căn nhà truyền thống miền Trung lót gạch nung, trước nhà có hàng cây chè tàu lùa gió. Theo anh, linh hồn của mô hình du lịch Thanh Hà là cộng đồng 33 hộ dân với 68 lao động, trong đó có 5 nghệ nhân trực tiếp tham gia sản xuất và hướng dẫn du khách làm gốm. Từ sáng sớm, những nghệ nhân lớn tuổi đã nhào đất sét, ngồi vào bàn xoay chuốt gốm, phơi khô và nung thành phẩm. Mỗi ngày chỉ lặp lại ngần đó công việc, nhưng họ vẫn miệt mài với nghề và giữ lại cách làm truyền thống.

Đến vinh danh Giải thưởng Du lịch Việt Nam

Ngày 27/9, làng gốm Thanh Hà được vinh danh "Điểm du lịch cộng đồng tốt nhất" tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025. Giải thưởng này là sự công nhận cho mô hình phát triển du lịch, nơi di sản được bảo tồn 500 năm bởi chính cộng đồng, trong đó du khách được xem là một phần của dòng chảy văn hóa. Trước đó, năm 2019, làng gốm Thanh Hà từng được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Khi xác định làm du lịch, làng gốm đã chuẩn bị đủ mọi khâu, các lò nung gạch ngói ô nhiễm đã được thay thế bằng lò điện, nghệ nhân được cho đi học tiếng Anh, nghiệp vụ về phục vụ du khách, các cơ sở làm gốm được kê dọn lại để vừa làm gốm vừa đón khách tham quan. "Làng gốm Thanh Hà để lại cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp. Những người thợ đều thân thiện, trò chuyện đủ thứ. Khung cảnh yên bình, mộc mạc và trong lành đến mức tôi đi bộ khắp các con hẻm không biết mệt. Hiện tại, để hội nhập với du lịch và thời đại, làng gốm đã sản xuất thêm những mẫu mã mới. Sự chuyển mình của làng không chỉ thay đổi cách làm nghề, tư duy của bà con mà còn góp phần phát triển cộng đồng hơn", Minh Đức bày tỏ.