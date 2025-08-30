Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Huế sang thu

Huế âm thầm chuyển sang thu, bỏ lại nhịp đập hào hùng ở Hà Nội những ngày cận 2/9 và sự hối hả thường thấy tại TP.HCM.

mua thu xu Hue anh 1

Nắng chiều thu xứ Huế

Trận mưa ngâu bất chợt cuối tháng 8 xoa dịu cái nóng dai dẳng ở Huế. Một mùa thu nữa lại đến. Bộ ảnh của Nguyễn Vũ lột tả nét trữ tình, trong trẻo và sự bình dị nhưng khiến lòng người xốn xang. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Vũ cho biết tác phẩm ra đời vào một ngày lang thang, anh bắt gặp cảnh người dân tụ tập, chuyện trò bên sông Hương. Chỉ là cảnh sinh hoạt thường ngày nhưng dường như đẹp hơn nhờ sắc thu. "Hôm đó nắng vàng rất đẹp, trong không khí có chút hơi sương, điều này càng làm cho nắng trở nên mơ màng. Khung cảnh này gợi cho tôi quá nhiều cảm xúc. Tôi cứ đi lang thang mải miết vô định, chỉ biết nên chụp càng nhiều càng tốt", Vũ nói.

mua thu xu Hue anh 2

mua thu xu Hue anh 3

mua thu xu Hue anh 4mua thu xu Hue anh 5mua thu xu Hue anh 6mua thu xu Hue anh 7

mua thu xu Hue anh 8

mua thu xu Hue anh 9

mua thu xu Hue anh 10

mua thu xu Hue anh 11mua thu xu Hue anh 12mua thu xu Hue anh 13mua thu xu Hue anh 14

mua thu xu Hue anh 15

mua thu xu Hue anh 16mua thu xu Hue anh 17

mua thu xu Hue anh 18

Cố đô sang thu

Tháng 9-10, du khách sẽ chứng kiến vẻ đẹp nên thơ của vùng đất Cố đô. Không đậm nét như mùa thu Hà Nội, mùa cây thay lá ở Huế phải tinh mắt mới cảm nhận được. Bãi cỏ dài khoảng 1 km dọc bờ bắc sông Hương củng cố mảng xanh cho thành phố. Người dân cũng có chỗ nghỉ dân, nỉ non với bạn bè. Nắng chiều càng làm Huế thêm thơ.

mua thu xu Hue anh 19

mua thu xu Hue anh 20mua thu xu Hue anh 21mua thu xu Hue anh 22mua thu xu Hue anh 23

mua thu xu Hue anh 24mua thu xu Hue anh 25mua thu xu Hue anh 26mua thu xu Hue anh 27

mua thu xu Hue anh 28mua thu xu Hue anh 29mua thu xu Hue anh 30mua thu xu Hue anh 31

mua thu xu Hue anh 32mua thu xu Hue anh 33

mua thu xu Hue anh 34

mua thu xu Hue anh 35

Tường Vi

Ảnh: Nguyễn Vũ

