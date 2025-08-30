Huế sang thu

Huế âm thầm chuyển sang thu, bỏ lại nhịp đập hào hùng ở Hà Nội những ngày cận 2/9 và sự hối hả thường thấy tại TP.HCM.

Nắng chiều thu xứ Huế

Trận mưa ngâu bất chợt cuối tháng 8 xoa dịu cái nóng dai dẳng ở Huế. Một mùa thu nữa lại đến. Bộ ảnh của Nguyễn Vũ lột tả nét trữ tình, trong trẻo và sự bình dị nhưng khiến lòng người xốn xang. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Vũ cho biết tác phẩm ra đời vào một ngày lang thang, anh bắt gặp cảnh người dân tụ tập, chuyện trò bên sông Hương. Chỉ là cảnh sinh hoạt thường ngày nhưng dường như đẹp hơn nhờ sắc thu. "Hôm đó nắng vàng rất đẹp, trong không khí có chút hơi sương, điều này càng làm cho nắng trở nên mơ màng. Khung cảnh này gợi cho tôi quá nhiều cảm xúc. Tôi cứ đi lang thang mải miết vô định, chỉ biết nên chụp càng nhiều càng tốt", Vũ nói.

Cố đô sang thu

Tháng 9-10, du khách sẽ chứng kiến vẻ đẹp nên thơ của vùng đất Cố đô. Không đậm nét như mùa thu Hà Nội, mùa cây thay lá ở Huế phải tinh mắt mới cảm nhận được. Bãi cỏ dài khoảng 1 km dọc bờ bắc sông Hương củng cố mảng xanh cho thành phố. Người dân cũng có chỗ nghỉ dân, nỉ non với bạn bè. Nắng chiều càng làm Huế thêm thơ.