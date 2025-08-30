Huế sang thu

Nắng chiều thu xứ Huế
Trận mưa ngâu bất chợt cuối tháng 8 xoa dịu cái nóng dai dẳng ở Huế. Một mùa thu nữa lại đến. Bộ ảnh của Nguyễn Vũ lột tả nét trữ tình, trong trẻo và sự bình dị nhưng khiến lòng người xốn xang. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Vũ cho biết tác phẩm ra đời vào một ngày lang thang, anh bắt gặp cảnh người dân tụ tập, chuyện trò bên sông Hương. Chỉ là cảnh sinh hoạt thường ngày nhưng dường như đẹp hơn nhờ sắc thu. "Hôm đó nắng vàng rất đẹp, trong không khí có chút hơi sương, điều này càng làm cho nắng trở nên mơ màng. Khung cảnh này gợi cho tôi quá nhiều cảm xúc. Tôi cứ đi lang thang mải miết vô định, chỉ biết nên chụp càng nhiều càng tốt", Vũ nói.
Cố đô sang thu
Tháng 9-10, du khách sẽ chứng kiến vẻ đẹp nên thơ của vùng đất Cố đô. Không đậm nét như mùa thu Hà Nội, mùa cây thay lá ở Huế phải tinh mắt mới cảm nhận được. Bãi cỏ dài khoảng 1 km dọc bờ bắc sông Hương củng cố mảng xanh cho thành phố. Người dân cũng có chỗ nghỉ dân, nỉ non với bạn bè. Nắng chiều càng làm Huế thêm thơ.
Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.
Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặt và Ăn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.
