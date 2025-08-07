Báo Anh: Huế là 'thủ phủ' món chay của Việt Nam

Cây bút du lịch, văn hóa của National Geographic Traveller đến Huế hồi tháng 6. Anh ấn tượng với ấm thực thuần chay tại kinh đô và lịch sử thời Nguyễn.

Daniel chụp ảnh cùng hướng dẫn viên người Huế hồi tháng 6. Ảnh: @danstabs.

Daniel Stables là một cây bút tự do, chuyên viết về du lịch và văn hóa những nơi mà anh đi qua. Anh thường xuyên cộng tác với BBC Travel, Lonely Planet, The Independent...

Lần đến Huế hồi tháng 6, anh được trải nghiệm ẩm thực cung đình, lắng nghe câu chuyện từ thời nhà Nguyễn và cách địa phương trở thành điểm ăn uống thuần chay hàng đầu Việt Nam. Bài viết đăng tải ngày 4/8 trên National Geographic Traveller (Anh) thu hút độc giả toàn cầu.

Daniel ấn tượng với các họa tiết bằng sứ trong kiến trúc ở Huế. Ảnh: @danstabs.

Nam travel blogger bất ngờ khi nghe hướng dẫn viên kể về bàn ăn 50 món của vua Đồng Khánh. Thực đơn nhiều món ăn xa hoa thúc đẩy sự sáng tạo của các đầu bếp. Họ phát triển những món chay tinh xảo và để lại di sản ẩm thực chay của Huế cho đến ngày nay.

"Liệu Huế có phải trung tâm ẩm thực của Việt Nam? Điều này chưa thể tranh luận nhưng chắc chắn Huế là 'thủ phủ' ăn chay của đất nước", Daniel dẫn lời của nam hướng dẫn viên.

Daniel ấn tượng với cách bày hàng hóa tại chợ Đông Ba, anh mua một ít rau củ quả cho lớp học nấu ăn trong chuyến đi Huế hồi tháng 6. Ảnh: @danstabs.

Mặt trời bắt đầu lặn. Ánh nắng vàng lướt qua mái ngói của Ngọ Môn. Daniel rời tòa thành, băng qua dòng sông Hương. Phố đi bộ về đêm tại Huế khá sôi động. Đi ngang quầy hàng bán mì xếp đầy chiếc ghế nhựa nhỏ, mùi thơm của sả phảng phất, cả đậu phộng và húng quế.

Vào ngày rằm, đa phần người dân ở Huế nói riêng và khắp Việt Nam nói chung không ăn thịt mà lựa chọn thực phẩm thuần chay.

Daniel thích bánh xèo, nhiều rau, vỏ giòn, vàng óng.

Daniel trong chuyến thăm Mai Châu (Phú Thọ mới) tháng 2. Ảnh: @danstabs.

Tiếp tục ghé chợ Đông Ba lâu đời, Daniel bị thu hút bởi cách bài trí rau, củ, quả, hạt sen của người dân. Sự tò mò thôi thúc anh đăng ký một lớp học nấu ăn tại phường Phú Thượng để tìm hiểu thêm về cách chế biến món chay tại Huế. Anh được dạy làm món gỏi chay.

Trong khu vườn, Daniel được giao nhiệm vụ thái rau, quả sung, cà rốt nấm sau đó trộn chung với đậu nành và nước mắm. "Tôi khá hài lòng về thành phẩm do mình làm. Món ăn tương đối nhẹ bụng, tập trung vào các nguyên liệu lành mạnh, nguồn gốc bền vững đặc biệt là lịch sử lâu đời của món ăn", Daniel viết.