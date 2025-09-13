Mùa lúa đổ vàng rực ở Tây Bắc

Phạm Trọng Nghĩa (Quảng Ngãi) miêu tả chuyến "săn" lúa ở Tả Van, Y Tý (Lào Cai) như một cuộc "chữa lành". Không chỉ ngắm sắc vàng, hít mùi lúa mới, điều ấn tượng với anh còn là tình người Tây Bắc.

Bản Tả Van vàng óng

Đầu tháng 9, Phạm Trọng Nghĩa (34 tuổi, sống tại Quảng Ngãi) đến Lào Cai "săn" lúa chín đầu vụ. Điểm dừng chân đầu tiên là bản Tả Van nằm trong thung lũng Mường Hoa. Lái chiếc xe máy nhỏ, khi trời lất phất mưa, anh men theo con đường ôm lấy triền đồi, choáng ngợp với những thảm lúa xếp thành từng lớp, trải vàng từ sườn núi xuống thung lũng. Xen kẽ là nhà gỗ mái lợp của người Giáy, H'Mông, Dao và những con suối nước trong. Trên cao, dãy Hoàng Liên Sơn sừng sững, mây bay là đà như quấn quanh lưng núi khiến cảnh quan thêm huyền ảo. "Đến đây mới hiểu, không phải ngẫu nhiên bản Tả Van được gọi là 'nơi có những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất Sa Pa'. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi Tây Bắc một mình, tất cả hình ảnh đều được trẻ em đồng bào hoặc những người gặp trên đường chụp giúp. Bản làng đẹp từ con người đến khung cảnh. Tôi đã ngắm được chuyến tàu hỏa leo núi nối Sa Pa với các điểm tham quan, mọi thứ như một bức tranh chuyển động", Nghĩa chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Lúa xen mây ở Y Tý

Rời bản Tả Van lúc 4h sáng, Trọng Nghĩa đến xã Y Tý sau 5 tiếng chạy xe trong thời tiết xấu. Đường đến Y Tý nhiều thử thách với đầy đá, bùn lầy và trơn trượt, nhưng cảnh quan để lại ấn tượng khó quên. Ở Y Tý, ruộng bậc thang trải dài trên những triền núi cao 1.500-2.000 m. Khi lúa chín, cả sườn núi phủ màu vàng rực, xen lẫn xanh ngọc của những thửa lúa còn non. Vào buổi sáng, mây giăng kín thung lũng, lúa vàng nổi bật giữa lớp sương trắng xóa. Buổi chiều, khói bếp chiều của người dân tộc bảng lảng qua đầu ngọn lúa. So với Sa Pa hay Mù Cang Chải, mùa vàng ở Y Tý hoang sơ và ít đông đúc hơn. Theo anh, công viên Choản Thèn và bản A Lù là địa điểm có thể ngắm trọn vẹn vẻ đẹp mùa vàng, nghe rõ mùi thơm lúa mới. "Đường xuống A Lù vòng vèo và khó đi, lại mất sóng điện thoại do nằm gần biên giới. Tôi đã bị lạc vào rừng, người dân nhiệt tình giúp đỡ, nhưng họ không nói được tiếng Kinh, may mắn là gặp một công an địa phương hướng dẫn lối ra", Nghĩa kể. Ruộng lúa nơi đây thường chín hẳn vào cuối tháng 9, du khách có thể chạy dọc con đường hoặc ngồi trong quán cà phê, tận hưởng thức uống ấm nóng và vươn mắt ngắm lúa.







