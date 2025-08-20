Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Góc hoang sơ còn sót lại của Sa Pa

Giữa những bản làng đã quen với nhịp bước du khách ở Sa Pa (tỉnh Lào Cai), Ý Linh Hồ vẫn nằm đó, yên ả và nguyên sơ như chưa từng chạm vào vòng xoáy du lịch.

Lần thứ 8 đến Sa Pa, bản Ý Linh Hồ luôn là nơi khiến travel blogger Phạm Quang Tuyên (31 tuổi, ở Hà Nội) choáng ngợp bởi vẻ đẹp của những thửa ruộng bậc thang trải dài bên sườn núi. Trong khi nhiều bản du lịch khác đã bị thương mại hóa, nơi đây vẫn còn giữ được tính bản địa rõ nét. Nằm nép mình dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn, Ý Linh Hồ mở ra khung cảnh thung lũng rộng lớn, ruộng bậc thang uốn lượn như dải lụa vàng khi lúa chín, xanh hút mắt vào những ngày hè mát lành. Chính vẻ đẹp thuần khiết này đã trở thành điểm hẹn yêu thích của các nhiếp ảnh gia và những người yêu thiên nhiên. Khác với các bản làng đông đúc gần trung tâm Sa Pa, Ý Linh Hồ không có nhiều homestay, khách sạn. "Mọi thứ vẫn còn rất tự nhiên, mang màu sắc Tây Bắc xưa, từ khói bếp lam chiều bảng lảng, đến tiếng suối róc rách chảy qua ruộng bậc thang", Tuyên nói.

Nơi bị lãng quên

Cách trung tâm thị trấn Sa Pa 8 km, đường xuống bản dốc đứng nên Ý Linh Hồ hay bị du khách bỏ qua. Khi hoàng hôn buông xuống, ánh nắng cuối ngày phủ vàng lên những thửa ruộng, biến cả thung lũng thành một bức tranh rực rỡ. Theo Tuyên, đến Ý Linh Hồ, du khách hãy giữ cho mình tâm thế trở về với thiên nhiên, lắng nghe tiếng suối, nhìn lũ trẻ chơi đùa bên ruộng bậc thang. Đây không phải là nơi để tìm những trải nghiệm sôi động, mà là để cảm nhận sự bình yên hiếm có giữa lòng Sa Pa. "Với tôi, Ý Linh Hồ là điểm đến đẹp bậc nhất về cảnh quan trong các bản làng mùa lúa chín", anh nói.

Châu Sa

Ảnh: Phạm Quang Tuyên

