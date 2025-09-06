Du khách kể chuyện đi mua trang sức được mời ăn cơm ở Hội An

Bài đăng của Sofia Chwe, em gái của Hansol Vernon Chwe (thuộc nhóm nhạc SEVENTEEN) khi bất ngờ được chủ cửa hàng ở Hội An mời ăn cơm đang thu hút nhiều lượt chia sẻ sáng nay (6/9).

Trong chuyến du lịch Việt Nam đầu tháng 9, Sofia Chwe (21 tuổi, quốc tịch Mỹ), em gái Vernon, ca sĩ nổi tiếng thuộc nhóm nhạc SEVENTEEN ở Hàn Quốc, tỏ ra bất ngờ vì được mời ăn cơm khi cô tình cờ vào một cửa hàng trang sức ở Hội An (Đà Nẵng).

"Tell me why I randomly walked into a jewery store and they just started feeding me (tạm dịch: Giải thích cho tôi tại sao tôi chỉ đi dạo vào hàng trang sức nhưng họ lại mời tôi ăn)", Sofia viết trên mục story trên Instagram ngày 5/9, kèm một bức ảnh chiếc bàn ăn giản dị với cá và canh được ăn sạch sẽ trong story sau.

Mâm cơm ăn sạch do Sofia đăng tải ngày 5/9. Ảnh: @sofiaeschwe.

Khoảnh khắc dễ thương được nhiều fanpage lớn tại Việt Nam chia sẻ và thu hút hàng nghìn lượt bình luận. Một số người tự hào vì độ hiếu khách của người dân Việt Nam. "Từ Nam ra Bắc, ở đâu cũng mến khách", một người để lại bình luận. Trong khi đó, số khác hài hước viết: "Mời lơi mà cổ ăn thiệt".

Trước khi ghé Hội An, Sofia có khoảng thời gian tận hưởng phố phường Hà Nội vào những ngày dư âm Lễ 2/9 và Hà Giang cùng bạn.

Nữ du khách tại phố đường tàu và Sky Walk ở Hà Nội. Ảnh: @sofiaeschwe.

Ở Thủ đô, nữ du khách sinh năm 2004 thích thú thưởng thức cà phê trứng đặc trưng và không quên thử cảm giác mạnh tại phố cà phê đường tàu đoạn Phùng Hưng - Trần Phú. Ngoài ra, cô chi khoảng 230.000 đồng ngắm Hà Nội rực rỡ về đêm tại Đài quan sát Sky Walk, nằm trên tầng 65 Tòa nhà Lotte Center (đường Liễu Giai).

Trước đó, đầu tháng 9, Sofia phượt những cung đường đèo ngoạn mục ở Hà Giang (tỉnh Tuyên Quang), ngắm sắc xanh tại sông Nho Quế và tắm thác Du Già.

Sofia ở Hà Giang đầu tháng 9. Ảnh: @sofiaeschwe.

Trong lịch sử ngành du lịch Việt Nam, hiếu khách được xác định là một trong số giá trị cốt lõi, tạo trải nghiệm đáng nhớ để thu hút khách du lịch, bên cạnh yếu tố an toàn. Du khách đến Việt Nam ấn tượng với thái độ niềm nở của người dân địa phương hay sự giúp đỡ tận tình khi gặp khó khăn, ngay cả khi có rào cản ngôn ngữ.

Đáng chú ý, Hội An được truyền thông quốc tế công nhận là điểm đến hiếu khách nhất cả nước trong 2 năm liên tiếp (2024, 2025), theo bảng xếp hạng từ 360 triệu đánh giá của du khách trên toàn cầu của Booking.com. Hà Giang, Ninh Bình, Hạ Long cũng góp mặt vào danh sách này.