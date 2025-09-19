Đầu bếp Pháp chỉ điểm những nơi ăn uống ngon nhất Đà Nẵng

Với gần 10 năm gắn bó tại Đà Nẵng, đầu bếp Pháp chia sẻ những quán ăn nơi du khách có thể cảm nhận trọn vẹn hương vị biển và ẩm thực đường phố đặc trưng của thành phố.

Olivier Corti, bếp trưởng kiêm đồng sở hữu nhà hàng Pháp cao cấp Le Comptoir tại Đà Nẵng. Ảnh: Le Comptoir.

Olivier Corti đến từ Lyon (Pháp). Ông từng làm việc tại quê nhà, Monaco và Hong Kong (Trung Quốc) trước khi chuyển đến Đà Nẵng vào năm 2017.

Tại nhà hàng Le Comptoir nơi ông đồng sáng lập, Corti và cộng sự Myriam Moretto mang đến trải nghiệm ẩm thực kiểu Pháp với những món ăn sáng tạo. Dù vậy, vị bếp trưởng cho rằng những “anh hùng” thực sự của ẩm thực Đà Nẵng lại ở trên đường phố.

“Những đầu bếp giỏi nhất có lẽ là những bà mẹ bán đồ ăn đường phố, nấu cùng một món ăn suốt 30 năm”, Corti nói.

Mì Quảng, món ăn có nguồn gốc từ tỉnh Quảng Nam nay thuộc Đà Nẵng, được làm từ sợi mì gạo, lượng nước dùng ít, ngấm vị nghệ, ăn kèm các loại thịt hoặc hải sản như tôm, cá, lươn, thịt gà, thịt heo hay sứa.

Mì Quảng Cô Sáu được vinh danh là Michelin Selected từ năm 2024. Ảnh: Michelin Guide.

Món ăn còn được kết hợp với rau thơm, trứng luộc, ớt, bánh tráng mè và chanh, tạo sự hòa quyện giữa vị tươi mát và độ giòn béo. Địa chỉ mà Corti gợi ý là Mì Quảng Cô Sáu (397 Trần Hưng Đạo, phường An Hải, TP Đà Nẵng), một quán bên bờ sông Hàn được Michelin đánh giá cao.

Hải sản là món được bếp trưởng này đánh giá rất cao tại Đà Nẵng. Trong đó, quán Hải sản Châu Sơn 1 Châu Nga (21 Nại Tú 2, phường An Hải, TP Đà Nẵng) là địa điểm Corti yêu thích. Đây là quán bình dân với bàn ghế đơn sơ tràn ra vỉa hè, nơi hải sản được lấy trực tiếp từ thuyền mỗi sáng, đảm bảo tươi ngon. Các món như tôm bơ tỏi, lẩu hải sản, nghêu xào hành lá và mực nướng than hoa là lựa chọn phổ biến.

Một địa chỉ khác là Hải sản Tươi Sông Bà Rồ (115 Lý Tử Tấn, phường Nại Hiên, TP Đà Nẵng), nổi tiếng với cua sốt ớt, hàu tỏi, tôm sốt kem. Quán nằm cách Chùa Linh Ứng khoảng 10 phút lái xe, thích hợp để ghé ăn trước hoặc sau khi tham quan.

Thực khách thưởng thức món ăn tại Mộc. Ảnh: @haisanmocquandanang.

Với không gian thoải mái hơn, Mộc (26 Tô Hiến Thành, phường An Hải, TP Đà Nẵng) là điểm đến lý tưởng cho nhóm bạn hoặc gia đình. Nhà hàng phục vụ đa dạng hải sản, từ sashimi, sò điệp đến tôm hùm sống chế biến ngay tại chỗ với nhiều loại sốt như bơ tỏi, tiêu đen hay chua ngọt.

Ngoài hải sản, Đà Nẵng còn có nhiều món ăn truyền thống nổi bật. Bánh xèo Bà Dưỡng (280/23 Hoàng Diệu, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) nổi tiếng với bánh giòn rụm, nhân tôm hoặc thịt gà, ăn kèm rau sống và nước chấm đặc biệt. Quán còn phục vụ nem chua nướng và thịt heo quay sả - những món được cuốn cùng bánh tráng và rau thơm.

Với kinh nghiệm sống gần 10 năm ở Đà Nẵng, Corti tiết lộ người dân địa phương thường chọn bún chả cá với nước dùng màu cam từ cà chua, xương cá, ăn kèm chả cá, tôm, chả cua, thịt viên thay vì tìm phở cho bữa sáng

Bánh Canh Quán Thứ (29 Châu Thị Vĩnh Tế, phường Khuê Mỹ, TP Đà Nẵng) là quán quen thuộc của đầu bếp người Pháp. Quán luôn đông khách vào giờ sáng và trưa.

Bánh xèo Bà Dưỡng nổi tiếng. Ảnh: @candykun107.

Nếu không thích món nước, Corti gợi ý du khách có thể thử bò né - phiên bản Việt của bít tết. Ông thường lui tới Bò Né Khánh (41 Hoàng Văn Thụ, phường Hải Châu, TP Đà Nẵng), một nhà hàng giản dị với những chiếc ghế nhựa màu đỏ.

Thực đơn chỉ giới hạn ở một số món bò né. Set ăn sáng đầy đủ gồm trứng ốp la, thịt bò lát mỏng, viên bò viên trên chảo gang nóng, ăn kèm bánh mì baguette nóng và rau tươi. Nước sốt tự làm với ớt xào chính là điểm nhấn và một ly cà phê đá sẽ hoàn thiện bữa sáng kiểu Việt.

Sự gia tăng du khách Hàn Quốc và cộng đồng người nước ngoài đã thúc đẩy sự phát triển nhanh chóng của ẩm thực quốc tế tại Đà Nẵng.

Nhà hàng Veteran (8 Dương Đình Nghệ, phường An Hải, TP Đà Nẵng) chuyên BBQ Hàn Quốc, nổi tiếng với thịt chất lượng và giá hợp lý, là nơi Corti thường đến sau 22h30.

Với ẩm thực Nhật Bản, Nagisa (tầng 3, 30 An Thượng 4, phường Khuê Mỹ, TP Đà Nẵng) là quán ramen yên tĩnh với món tsukemen đặc biệt, trong khi tầng dưới cùng tòa nhà là Burger Bros phục vụ burger kiểu Âu.

Theo Olivier Corti, ẩm thực Đà Nẵng phản ánh chính thành phố này: phát triển nhanh, đầy bất ngờ và luôn tìm thấy nhịp điệu riêng. Từ những quán vỉa hè lâu đời đến các nhà hàng hiện đại, Đà Nẵng mang đến trải nghiệm đa dạng và sống động, khiến du khách không chỉ say mê cảnh đẹp mà còn lưu luyến hương vị đặc trưng nơi đây.