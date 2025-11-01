Thái Lan chi tiền kích cầu du lịch giáp Campuchia

Thái Lan kích cầu du lịch tại 7 tỉnh giáp Campuchia, đặt mục tiêu thu hút khoảng 10.000 du khách. Dự án nhằm khôi phục niềm tin của thị trường du lịch trong và ngoài nước.

Du khách tham quan Công viên Lịch sử Phanom Rung ở huyện Chalerm Phrakiat, tỉnh Buri Ram, ngày 31/10. Ảnh: Bangkok Post.

Chính phủ Thái Lan vừa khởi động sáng kiến du lịch mới mang tên "Check-in, Fun, Wow: Đông X Đông Bắc", hướng tới 7 tỉnh nằm dọc biên giới Campuchia, nhằm phục hồi kinh tế địa phương bị ảnh hưởng bởi căng thẳng biên giới gần đây.

Chương trình do Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) triển khai, sẽ hỗ trợ chi phí đi lại và lưu trú cho du khách tham gia tour theo nhóm do các công ty lữ hành đăng ký tổ chức. Dự án dự kiến bắt đầu từ ngày 15/11, với mục tiêu thu hút khoảng 10.000 du khách, đồng thời bơm hơn 90 triệu baht vào nền kinh tế khu vực.

Phó phát ngôn viên chính phủ Airin Phanrit cho biết sáng kiến này là phản ứng trực tiếp trước những tác động kinh tế - xã hội do tranh chấp biên giới gây ra, theo Nation Thailand.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul, các cơ quan liên quan được yêu cầu xem du lịch là động lực chính cho phục hồi kinh tế cơ sở, thúc đẩy liên kết vùng và phát triển cộng đồng.

Khách du lịch đi bộ cùng hướng dẫn viên bên ngoài Cung điện Hoàng gia Campuchia vào tháng 3/2020. Ảnh: Reuters.

Chương trình khuyến khích các tour du lịch liên tỉnh qua 7 địa phương gồm: Ubon Ratchathani, Sisaket, Surin, Buri Ram, Sa Kaeo, Chanthaburi và Trat, với yêu cầu lưu trú ít nhất một đêm tại khu vực mục tiêu.

Các công ty lữ hành tham gia sẽ được TAT hỗ trợ tài chính, bao gồm mức khuyến khích 300 baht cho mỗi đêm nghỉ tại một trong 7 tỉnh nói trên, tùy theo điều kiện cụ thể.

Theo bà Airin, mục tiêu chính của dự án là khôi phục niềm tin của du khách trong và ngoài nước, phân bổ nguồn thu trực tiếp đến các cộng đồng địa phương.

Khoản chi tiêu từ chương trình, bao gồm tour trọn gói, lưu trú, vận chuyển, ẩm thực và dịch vụ địa phương, được kỳ vọng mang lại ít nhất 90 triệu baht doanh thu. Nguồn lợi này sẽ hỗ trợ các công ty lữ hành, khách sạn, nhà hàng và cửa hàng cộng đồng, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm trong lĩnh vực dịch vụ.