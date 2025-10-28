Hàn Quốc dừng tour du lịch đi Campuchia

Hành động này được coi là “phanh khẩn cấp” nhằm ổn định cung - cầu trong ngắn hạn, tăng cường bảo đảm an toàn cho du khách.

Khách du lịch tập trung đông tại Angkor Thom, trong Công viên Khảo cổ Angkor, tỉnh Siem Reap, Campuchia. Ảnh: @visitcambodiaofficial.

Sau loạt cảnh báo an ninh, trong đó vụ việc liên quan các “trại lừa đảo” tại Campuchia gây chấn động dư luận, Hiệp hội Lữ hành Hàn Quốc (KATA) lập Ủy ban Khẩn cấp về du lịch nước ngoài và tăng cường quản lý an toàn cho du khách, bao gồm cả việc miễn phí hủy chuyến đi đến Campuchia trong thời gian tới.

KATA cho biết đang làm việc với hãng hàng không, khách sạn và các đối tác để khách đã đặt dịch vụ đến Campuchia được hủy hoặc đổi ngày mà không thu phí, giảm thiểu tổn thất tài chính, đồng thời hạn chế phản ứng dây chuyền từ tâm lý e ngại điểm đến.

Song song, cơ quan này ra lệnh tạm dừng bán các sản phẩm tới khu vực rủi ro cho tới khi có thông báo mới, coi đây là “phanh khẩn cấp” nhằm ổn định cung - cầu trong ngắn hạn, theo Travel Times.

Hiệp hội Du lịch Hàn Quốc (KATA) thành lập “Ủy ban Du lịch Nước ngoài Khẩn cấp” vào ngày 22/10 và bắt đầu tăng cường các biện pháp quản lý an toàn cho du khách ra nước ngoài sau một số sự cố gần đây ở nước ngoài. Ảnh: KATA.

Trên tuyến đầu thị trường, các hãng lữ hành đồng loạt đóng luồng bán Campuchia trên hệ thống, chủ động liên hệ từng khách để đề xuất hủy miễn phí, đổi lịch hoặc chuyển sang điểm đến tương đương trong khu vực.

Với đoàn sát ngày, bộ phận điều hành làm việc 24/7 cùng hãng bay, khách sạn và nhà vận chuyển để xin miễn hoặc giảm phạt, ưu tiên hoàn tiền về đúng phương thức thanh toán trong thời gian ngắn nhất.

Về sản phẩm, lịch trình được tái cấu trúc theo hướng rút ngắn thời gian lưu trú tại Campuchia, tách chặng hoặc thay thế bằng tuyến an toàn hơn (như chuyển sang Thái Lan hoặc Việt Nam), nhưng vẫn giữ tiêu chuẩn dịch vụ đã cam kết.

Dĩ nhiên, hiệu ứng "tránh Campuchia" từ loạt hoạt động này khiến các doanh nghiệp lữ hành Hàn Quốc tại xứ chùa tháp lao đao. Nhiều “booking cứng” của mùa cao điểm phải hoàn hoặc đổi, chuỗi cung ứng du lịch bị đứt gãy tạm thời.

Không chỉ mảng tour trọn gói, những hợp đồng quảng bá điểm đến, famtrip hay tài trợ sự kiện du lịch Campuchia cũng đang bị hoãn hoặc hủy.

Dù vậy, Hiệp hội Lữ hành Hàn Quốc cho rằng nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là bảo đảm an toàn, nâng cao ý thức cảnh giác trước những chiêu trò lừa đảo. Theo các chuyên gia du lịch, đây không chỉ là vấn đề sản phẩm mà là “cú sốc niềm tin” của thị trường.

Khách du lịch Hàn Quốc khám phá Siem Reap, tháng 2/2023. Ảnh: Khmer Times.

Để nâng cao ý thức cho công dân, KATA mở rộng truyền thông an toàn ngay tại Sân bay Incheon, lồng ghép hướng dẫn phòng ngừa vào tờ rơi và màn hình quầy đại lý, đồng thời tăng cường giám sát doanh nghiệp chưa đăng ký để kịp thời phát hiện dấu hiệu vi phạm như gian lận du lịch, lừa đảo việc làm hay môi giới trái phép.

Ở cấp vận hành, doanh nghiệp được khuyến nghị củng cố danh mục nhà cung cấp đã thẩm định an toàn, công khai đường dây nóng khẩn cấp, chuẩn hóa quy trình báo cáo sự cố và đào tạo lại đội ngũ hướng dẫn viên về kịch bản ứng phó tại điểm đến.

Mục tiêu ngắn hạn là giữ dòng tiền, giảm xung đột sau bán và duy trì niềm tin. Mục tiêu dài hạn là khôi phục thị trường bằng thông tin rủi ro minh bạch theo thời gian thực, cơ chế bồi hoàn rõ ràng và hệ thống chứng nhận nhà cung cấp an toàn.

Chủ tịch KATA Lee Jin-seok nhấn mạnh nhu cầu du lịch cá nhân tăng kéo theo rủi ro phát sinh. Vì vậy chính phủ, doanh nghiệp và người dân cần cùng tham gia bảo đảm an toàn.

Ông khuyến nghị du khách đi qua công ty lữ hành úy tín để được bảo vệ theo hệ thống, từ liên lạc khẩn cấp, cập nhật an toàn đến khả năng phối hợp ngay với cơ quan ngoại giao khi phát sinh tình huống bất thường.