Tại sao Campuchia lọt top điểm du lịch tốt nhất thế giới?

Thành phố Siem Reap của Campuchia được tạp chí Lonely Planet vinh danh top điểm đến 2026, nổi bật với Angkor Wat, hồ Tonlé Sap, chùa cổ, làng văn hóa và phố Tây sôi động.

Du khách tham quan Angkor Wat, ngày 15/4. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Ngày 22/10, thành phố văn hóa Siem Reap (Campuchia) được Lonely Planet vinh danh là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới năm 2026. Danh sách thường niên "Best in Travel 2026" giới thiệu 50 điểm đến truyền cảm hứng nhất thế giới, trong đó Siem Reap góp mặt cùng Sardinia (Italy), Maine (Mỹ) và dãy Ikara-Flinders (Australia).

Theo Khmer Times, việc được chọn phản ánh sự chuyển mình mạnh mẽ của Siem Reap từ trung tâm di sản cổ đại thành điểm đến hiện đại, nơi hòa quyện giữa văn hóa Khmer truyền thống và sức sáng tạo đương đại.

Ngoài quần thể Angkor Wat, thành phố nay nổi bật với các khách sạn boutique, phòng trưng bày nghệ thuật và nền ẩm thực mới mẻ.

Du khách tham quan đền Angkor Wat. Ảnh: Khmer Times.

Angkor Wat

Quần thể Angkor Wat là công trình kiến trúc lịch sử và tâm linh nổi tiếng bậc nhất của Siem Reap, được xem như biểu tượng của Campuchia.

Bên trong khu đền là hơn 80 kiến trúc cổ, chia thành 5 khu vực chính gồm Angkor Wat, Angkor Thom, Little Circuit, Big Circuit, Roluos cùng nhiều đền đài ngoại vi, mang đến cho du khách hành trình khám phá vừa kỳ vĩ vừa thấm đẫm giá trị văn hóa.

Ngoài Angkor Wat, du khách có thể chiêm ngưỡng những ngôi đền tráng lệ khác như Bayon, Baphuon hay Ta Prohm, nơi trở nên huyền ảo trong ánh bình minh.

Lonely Planet nhận định Angkor Wat là "trái tim và linh hồn" của Campuchia, biểu tượng tự hào được đặt ở vị trí trung tâm quốc kỳ, điều hiếm thấy trên thế giới.

Năm 1992, UNESCO công nhận Angkor Wat là Di sản Văn hóa Thế giới.

Toàn cảnh làng chài nổi gần Kampong Phluk tại hồ Tonlé Sap, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Hồ Tonlé Sap

Cách trung tâm Siem Reap khoảng 25 km, hồ Tonlé Sap, còn được gọi là "Biển Hồ Campuchia", là hồ nước ngọt lớn nhất Đông Nam Á và được UNESCO công nhận là Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới từ năm 1997.

Nối liền với sông Mê Kông qua dòng Tonlé Sap, hồ đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái và đời sống của người dân xứ chùa tháp.

Với hệ động thực vật phong phú bậc nhất thế giới, Tonlé Sap còn là nơi tọa lạc của những làng nổi đặc trưng như Kampong Phluk, Chong Kneas và Kompong Khleang.

Du khách có thể ngồi thuyền len lỏi qua các ngôi nhà sàn, ngắm cảnh sông nước hữu tình và cảm nhận nhịp sống dân dã của cộng đồng người Khmer sinh sống quanh hồ.

Kbal Spean, còn được gọi là "dòng sông ngàn Linga", một di tích khảo cổ nằm giữa dãy núi Kulen hùng vĩ. Ảnh: Tripadvisor.

Sông ngàn Linga

Một điểm đến đặc biệt khác ở Siem Reap mà du khách không nên bỏ lỡ là dòng sông Linga linh thiêng, nằm giữa dãy núi Kulen hùng vĩ - vùng đất được xem là thánh địa của người Khmer cổ đại, gắn liền với những huyền thoại hàng nghìn năm tuổi.

Được biết đến với tên gọi suối Stung Kbal Spean hay "suối ngàn Linga", nơi đây gây ấn tượng bởi dòng nước trong vắt len qua rừng cây, chảy men theo những vách đá phủ rêu xanh.

Giữa khung cảnh thiên nhiên yên bình ấy là công trình điêu khắc kỳ vĩ được tạo dựng từ năm 1054 dưới triều vua Hashavarman III: hàng nghìn tượng Linga và Yoni, cùng hình chạm khắc thần Deva, tiên nữ Apsara được tạc trực tiếp trên lòng suối đá.

Các tác phẩm mang đậm dấu ấn Hindu giáo xen lẫn yếu tố Phật giáo, thể hiện sự hòa quyện giữa tín ngưỡng và nghệ thuật Khmer cổ.

Hàng năm, vào dịp lễ hội sông ngàn Linga, du khách từ khắp nơi lại tìm đến đây để cầu nguyện bình an, may mắn và chiêm nghiệm vẻ đẹp tâm linh giữa đại ngàn Kulen.

Bên trong chùa Wat Damnak. Ảnh: Hello Angkor.

Chùa Wat Damnak

Giữa lòng thành phố Siem Reap, chùa Wat Damnak nổi bật với vẻ uy nghi, cổ kính và là ngôi chùa có quy mô lớn nhất nơi đây. Khoác lên mình sắc vàng đồng đặc trưng, Wat Damnak vừa mang nét trang nghiêm của Phật giáo, vừa gợi cảm giác yên bình, thanh tịnh.

Ngôi chùa tọa lạc trên đường Wat Bo, từng là cung điện hoàng gia của vua Sisowath, nên kiến trúc mang đậm dấu ấn cổ xưa và tinh tế của người Khmer. Những mái ngói cong vút, họa tiết chạm trổ cầu kỳ cùng khuôn viên xanh mát khiến Wat Damnak trở thành biểu tượng của nghệ thuật kiến trúc Phật giáo Campuchia.

Wat Damnak mở cửa đón khách từ 8h-17h30 hàng ngày. Bên trong chùa, du khách có thể chiêm ngưỡng những pho tượng Phật bằng đá được chạm khắc tỉ mỉ, hòa cùng khung cảnh hồ hoa súng nhỏ rực rỡ sắc màu. Ngoài việc vãn cảnh và hành lễ, du khách còn có thể tìm hiểu văn hóa Khmer, tham gia các lớp thiền định hoặc nghiên cứu Phật pháp.

Toàn cảnh công viên quốc gia Phnom Kulen. Ảnh: Klook.

Công viên quốc gia Phnom Kulen

Không chỉ nổi tiếng với những công trình tâm linh, công viên quốc gia Phnom Kulen còn khiến du khách say lòng bởi vẻ đẹp nguyên sơ và hệ sinh thái phong phú bậc nhất của Siem Reap.

Trên đỉnh núi Kulen, du khách sẽ bắt gặp tượng Phật khổng lồ nằm uy nghi giữa trời, được xem là biểu tượng linh thiêng của vùng đất này.

Trải dài hơn 13 km, Phnom Kulen là quần thể kết hợp giữa thiên nhiên và di tích cổ, với những đền thờ rêu phong, bức phù điêu chạm khắc tinh xảo và vô số tác phẩm nghệ thuật đá ẩn mình giữa rừng sâu. Không khí trong lành, dòng suối trong veo và những thác nước mát lạnh tạo nên khung cảnh nên thơ, thích hợp cho các hoạt động dã ngoại, tắm suối hay cắm trại giữa núi rừng.

Giữa không gian hùng vĩ và thanh tịnh ấy, Phnom Kulen không chỉ là điểm hành hương linh thiêng, mà còn là nơi giúp du khách cảm nhận trọn vẹn vẻ đẹp giao hòa giữa lịch sử, thiên nhiên và tâm linh của xứ chùa tháp.

Làng văn hóa Campuchia. Ảnh: Klook.

Làng văn hóa Campuchia

Nếu muốn khám phá trọn vẹn đời sống và văn hóa của người Khmer, làng văn hóa Campuchia ở trung tâm Siem Reap là điểm dừng chân không thể bỏ qua.

Đây là nơi tái hiện sinh động đời sống thường nhật của người dân Campuchia qua các mô hình làng nghề, nhà truyền thống và hiện vật cổ xưa được trưng bày công phu.

Không chỉ dừng lại ở việc tham quan, du khách còn có cơ hội trực tiếp trải nghiệm các hoạt động thủ công như nặn gốm, dệt vải hay chế tác đồ mỹ nghệ.

Bên cạnh đó, những buổi biểu diễn nghệ thuật đặc sắc như múa Apsara, hát dân gian hay các lễ hội dân tộc được tổ chức thường xuyên, mang đến không gian đậm đà bản sắc Khmer.

Làng văn hóa Campuchia được xem như "bảo tàng sống" giữa lòng Siem Reap, nơi du khách vừa có thể tìm hiểu lịch sử, vừa cảm nhận nhịp sống truyền thống của người dân bản địa.

Pub Stree rực rỡ sắc màu, thu hút du khách quốc tế đến thưởng thức ẩm thực, trải nghiệm văn hóa lễ hội. Ảnh: @Wheiyeap.

Phố Tây Pub Street

Một điểm vui chơi về đêm không thể bỏ qua tại Siem Reap là phố Tây Pub Street, nằm ngay trung tâm thành phố.

Con phố này nổi bật với hàng loạt quán bar, nhà hàng và quán ăn nhộn nhịp, mở cửa từ 17-24h, thu hút cả du khách lẫn người dân địa phương.

Đến Pub Street, du khách vừa có thể thưởng thức ẩm thực đa dạng từ các món Tây đến đặc sản Campuchia, vừa tản bộ dọc phố ngắm cảnh, nghe nhạc acoustic, thử massage cá hay mua sắm quà lưu niệm.

Không khí sôi động và đầy màu sắc tại đây gợi nhớ đến phố Tây Bùi Viện ở Việt Nam, nhưng vẫn giữ nét riêng đặc trưng của Siem Reap.