Mùa cỏ cháy giữa núi rừng Cao Bằng

Tháng 11, khi những cơn gió se lạnh bắt đầu tràn về, đồi Ba Quáng (xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng) cũng bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Cỏ khô chuyển màu vàng cam, trải dài khắp các triền đồi nối tiếp nhau, khiến cả không gian như được "nhuộm vàng" dưới nắng thu.

Nằm cách trung tâm tỉnh Cao Bằng khoảng 70 km, đồi Ba Quáng từ lâu đã được người dân địa phương ví như "tấm áo mùa vàng" của vùng Hạ Lang.

Khi mặt trời vừa lên, sương sớm tan dần, từng sợi cỏ khẽ lay trong gió, ánh lên sắc vàng óng ả - khung cảnh khiến nhiều du khách ví von nơi đây như "Đà Lạt của vùng biên giới".

"Năm nào đến tháng 10, tháng 11 khách lại lên đông lắm. Họ đi từ sáng sớm để săn cảnh bình minh. Mùa này cỏ cháy đẹp nhất, nhìn từ đỉnh đồi xuống chỉ thấy một màu vàng kéo dài tới tận chân núi", anh Hoàng Văn Phú, một người dân ở xã Vinh Quý cho biết.

Không ồn ào, không dịch vụ rầm rộ, Ba Quáng vẫn giữ nguyên nét nguyên sơ vốn có. Đường lên đồi giờ đã được đổ bê tông, nhưng từ điểm dừng xe, du khách vẫn phải đi bộ chừng 10-15 phút mới lên đến đỉnh.

Càng lên cao, không gian càng mở rộng, hiện ra trước mắt là thảm cỏ cháy vàng rực uốn lượn giữa những dãy núi xanh thẫm.

Mùa cỏ cháy cũng là lúc giới trẻ tìm đến để chụp ảnh, cắm trại hoặc đơn giản là ngồi ngắm hoàng hôn. Khi ánh nắng cuối ngày đổ xuống, cả ngọn đồi như bốc lửa, rực rỡ mà bình yên.

"Tôi từng đi Đà Lạt, Mộc Châu, nhưng cỏ ở đây có vẻ hoang dại và mộc mạc hơn. Màu vàng của cỏ, màu xanh của núi, ánh trời xanh nhạt hòa vào nhau, tất cả tạo nên bức tranh mà chỉ cần giơ máy lên là có ảnh đẹp", chị Nguyễn Thu Trang, du khách đến từ Bắc Ninh chia sẻ.

Từ đồi Ba Quáng, du khách có thể kết hợp tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng khác của Cao Bằng như suối Lê Nin, hồ Thang Hen, núi Phia Oắc hay thác Bản Giốc.

Trên hành trình ấy, những món đặc sản vùng cao như phở chua, trám đen, lợn Hạ Lang, cốm Nà Pò... cũng mang đến hương vị khó quên.

Với các món ăn phong phú và đặc sắc, Việt Nam được xếp vào danh sách những quốc gia có nền ẩm thực tuyệt vời của thế giới.

Mục Du lịch - Ẩm thực giới thiệu hai cuốn sách Lê la quà vặt và Ăn quà xuyên Việt. Xuất bản năm 2017, đây có lẽ là những cuốn sách tranh ẩm thực đầu tiên của một tác giả Việt được xuất bản. Bằng những hình vẽ dễ thương và sinh động, vui tươi và hài hước, những trang vẽ của Đặng Hồng Quân khiến người xem như có thể mường tượng ra khung cảnh náo nhiệt của các hàng quà, thậm chí có đôi khi lộn xộn, nhôm nhoam như ngoài đời thực ta có thể vẫn bắt gặp.

> Đọc tiếp: 'Từ điển' món ngon nước Việt bằng tranh