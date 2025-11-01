Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mùa cỏ cháy giữa núi rừng Cao Bằng

  • Thứ bảy, 1/11/2025 11:27 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Bước vào tháng 11, đồi Ba Quáng (xã Vinh Quý, Cao Bằng) rực lên sắc vàng của mùa cỏ cháy, tạo nên khung cảnh hoang sơ mà quyến rũ giữa núi rừng vùng biên.

Ba Quang co chay anh 1

Tháng 11, khi những cơn gió se lạnh bắt đầu tràn về, đồi Ba Quáng (xã Vinh Quý, tỉnh Cao Bằng) cũng bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Cỏ khô chuyển màu vàng cam, trải dài khắp các triền đồi nối tiếp nhau, khiến cả không gian như được "nhuộm vàng" dưới nắng thu.
Ba Quang co chay anh 2

Nằm cách trung tâm tỉnh Cao Bằng khoảng 70 km, đồi Ba Quáng từ lâu đã được người dân địa phương ví như "tấm áo mùa vàng" của vùng Hạ Lang.
Ba Quang co chay anh 3

Giữa khung cảnh núi non trùng điệp, những đồi cỏ uốn lượn tạo thành đường cong mềm mại, hút tầm mắt người nhìn.
Ba Quang co chay anh 4

Khi mặt trời vừa lên, sương sớm tan dần, từng sợi cỏ khẽ lay trong gió, ánh lên sắc vàng óng ả - khung cảnh khiến nhiều du khách ví von nơi đây như "Đà Lạt của vùng biên giới".
Ba Quang co chay anh 5

"Năm nào đến tháng 10, tháng 11 khách lại lên đông lắm. Họ đi từ sáng sớm để săn cảnh bình minh. Mùa này cỏ cháy đẹp nhất, nhìn từ đỉnh đồi xuống chỉ thấy một màu vàng kéo dài tới tận chân núi", anh Hoàng Văn Phú, một người dân ở xã Vinh Quý cho biết.
Ba Quang co chay anh 6

Không ồn ào, không dịch vụ rầm rộ, Ba Quáng vẫn giữ nguyên nét nguyên sơ vốn có. Đường lên đồi giờ đã được đổ bê tông, nhưng từ điểm dừng xe, du khách vẫn phải đi bộ chừng 10-15 phút mới lên đến đỉnh.
Ba Quang co chay anh 7

Càng lên cao, không gian càng mở rộng, hiện ra trước mắt là thảm cỏ cháy vàng rực uốn lượn giữa những dãy núi xanh thẫm.
Ba Quang co chay anh 8

Mùa cỏ cháy cũng là lúc giới trẻ tìm đến để chụp ảnh, cắm trại hoặc đơn giản là ngồi ngắm hoàng hôn. Khi ánh nắng cuối ngày đổ xuống, cả ngọn đồi như bốc lửa, rực rỡ mà bình yên.
Ba Quang co chay anh 9

"Tôi từng đi Đà Lạt, Mộc Châu, nhưng cỏ ở đây có vẻ hoang dại và mộc mạc hơn. Màu vàng của cỏ, màu xanh của núi, ánh trời xanh nhạt hòa vào nhau, tất cả tạo nên bức tranh mà chỉ cần giơ máy lên là có ảnh đẹp", chị Nguyễn Thu Trang, du khách đến từ Bắc Ninh chia sẻ.
Ba Quang co chay anh 10

Từ đồi Ba Quáng, du khách có thể kết hợp tham quan nhiều điểm đến nổi tiếng khác của Cao Bằng như suối Lê Nin, hồ Thang Hen, núi Phia Oắc hay thác Bản Giốc.
Ba Quang co chay anh 11

Trên hành trình ấy, những món đặc sản vùng cao như phở chua, trám đen, lợn Hạ Lang, cốm Nà Pò... cũng mang đến hương vị khó quên.

Quang Tuyên - Viên Minh/VTC News

