10:42 28/8/2025
10:42 28/8/2025
Địa điểm du lịch
34.4K
Tối 27/8, đơn vị thi công công trình tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu, TP.HCM) chạy thử nghiệm hệ thống đèn và sân khấu nhạc nước. Đây là sự kiện chuẩn bị khánh thành và mừng lễ Quốc khánh 2/9.
13:32 26/8/2025
13:32 26/8/2025
Du lịch
1.5K
Cơn bão số 13 trong năm quét qua đảo Hải Nam, Trung Quốc gây ảnh hưởng đến hơn 100.000 người, du thuyền hư hỏng, cây cối gãy đổ.
17:44 23/8/2025
17:44 23/8/2025
Du lịch
6.1K
Ngày 15/8, nhóm du khách đi lặn ở hòn Bạc (gần vịnh Nha Phu, Khánh Hòa) phát hiện hàng chục xác cá chết trong tình trạng mất mắt, hở bụng, san hô khô cứng nghi do hậu quả từ việc đánh bắt bằng mìn.
18:20 19/8/2025
18:20 19/8/2025
Du lịch
1.1K
Đoàn tàu du lịch 2 tầng đầu tiên mang tên "Hà Nội 5 cửa ô" gồm 7 toa với 5 toa khách và 2 toa check-in, dự kiến vận hành vào tháng 9.
10:55 19/8/2025
10:55 19/8/2025
Du lịch
Trường Sơn chọn bỏ phố về quê, 89 ngày lang thang khắp Việt Nam trên chiếc xe máy, để nhận về một chuyến đi để đời của thanh xuân.
09:54 15/8/2025
09:54 15/8/2025
Địa điểm du lịch
9.6K
Trong chuyến du lịch Pù Luông cùng bạn bè ngày 10/8, du khách Linh Giang (Bắc Ninh) quay lại khung cảnh cờ đỏ sao vàng xuất hiện dọc cung đường chữ S ở bản Đôn.
14:50 8/8/2025
14:50 8/8/2025
Địa điểm du lịch
10.9K
Tháp Tam Thắng (phường Vũng Tàu) hoàn thành phần thô, dự kiến lên đèn vào giữa tháng 8. Công trình điểm nhấn tại quảng trường Thùy Vân tái hiện lịch sử của địa phương thông qua 3 ngôi làng Tam.
05:45 8/8/2025
05:45 8/8/2025
Du lịch
12.0K
Cô gái "thị phạm" cách băng qua đường giữa dòng xe máy ken đặc ở trung tâm TP HCM bất ngờ gây bão toàn cầu.
05:39 7/8/2025
05:39 7/8/2025
Du lịch
1.3K
Quán cà phê mới mở 10 ngày ở bản Lao Chải (Sa Pa) hút khách nhờ view nhìn thẳng ra ruộng lúa bậc thang "tuyệt đối điện ảnh".
16:07 5/8/2025
16:07 5/8/2025
Du lịch
1.2K
Cơ quan chức năng cho biết 2 sà lan chở pháo hoa phục vụ lễ hội mùa hè gần Tokyo đã bốc cháy, buộc 5 công nhân phải nhảy xuống biển để thoát thân.