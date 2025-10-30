Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Khoảnh khắc đổ sập cổng chào Đồng Văn do sạt lở

12:04 8/10/2025 12:04 8/10/2025 Du lịch 7.0K

Sáng 8/10, tuyến đường vào trung tâm xã Đồng Văn (Tuyên Quang) bị sạt lở nghiêm trọng, khiến cổng chào của xã đổ sập hoàn toàn. Công trình này là biểu tượng văn hóa, điểm check-in quen thuộc của du khách. Rất may, thời điểm đó không có người qua lại nên không gây thiệt hại về người.

Bão tuyết bất thường trên đỉnh Everest

17:01 6/10/2025 17:01 6/10/2025 Du lịch 1.4K

Tại khu vực sườn phía Đông của núi Everest thuộc Tây Tạng (Trung Quốc), gần 1.000 người, bao gồm cả du khách và nhân viên khu cắm trại, đã bị mắc kẹt do bão tuyết khiến các tuyến đường bị phong tỏa.

Cảnh sạt lở ám ảnh tại đèo đi Mù Cang Chải

16:33 2/10/2025 16:33 2/10/2025 Địa điểm du lịch 19.9K

Trao đổi với Tri Thức - Znews, Páo Khang (người đăng tải video) cho biết khoảng 16h ngày 1/10, đèo Khau Phạ (xã Tú Lệ, tỉnh Lào Cai) xảy ra sạt lở, ngay sau khi một đoàn du khách và người dân vừa đi qua. Sự cố khiến tuyến đường từ Nghĩa Lộ đi Mù Cang Chải bị chia cắt.

Cảnh lũ cuồn cuộn quét qua bản du lịch Sa Pa

10:56 30/9/2025 10:56 30/9/2025 Địa điểm du lịch 7.3K

Ngày 29/9, ảnh hưởng của bão số 10 khiến dòng nước từ thượng nguồn đổ về suối Thác Tiên Sa (bản Cát Cát, Sa Pa, Lào Cai). Nước cuồn cuộn, đục ngầu, mang theo lượng lớn bùn đất, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân và du khách trong khu vực.

