Ẩm thực
Cô gái đưa người xem đến khách sạn 5 sao ở phường Cầu Ông Lãnh (TP.HCM) thưởng thức buffet tôm hùm, cua tươi giá 2 triệu đồng/người. Khách sạn này nổi tiếng với tôm hùm sốt tiêu đen.
Ẩm thực
1.4K
Trong video mới đăng tải sáng 25/9, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn xuất hiện cùng quản lý, nấu món bánh chuối hấp.
Ẩm thực
2.2K
Cặp đôi Nhật Bản giã bánh mochi theo nhịp trong cối lớn "gây bão' toàn cầu.
Ẩm thực
1.2K
Ý tưởng tổ chức đám cưới theo phong cách Gen Z tại nhà hàng lẩu Trung Hoa thu hút nhiều sự chú ý bởi sự mới lạ.
Ẩm thực
1.1K
Chè khoán - món ăn được xem là cao lương mỹ vị vào năm 1945 - khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Ẩm thực
1.0K
Món ăn khó nấu của Việt Nam được cô gái Mỹ đứng bếp thuần thục, thành phẩm không kém cạnh ngoài hàng.
Ẩm thực
Một ngày “ăn hết trend” tại TP.HCM mà không cần bước ra khỏi nhà - chỉ với ShopeeFood. Người trẻ bắt trend nhanh nhưng lười ra đường nay có “cứu cánh” thần thánh.
Ẩm thực
2.4K
Con cua hộp hay người dân thường gọi là khúm núm có tập tính bảo vệ con cái trong thời kỳ lột xác. Chúng có thói quen vùi mình dưới lớp cát và dùng càng che mắt. Du khách có thể thưởng thức con vật này ở một số tỉnh, thành miền Trung như Bình Thuận, Nha Trang hoặc miền Tây.
Ẩm thực
2.8K
Khi thưởng thức món phở gà ở sân bay Nội Bài (Hà Nội), Madam Pang liên tục gật gù và ra dấu hiệu "OK", thể hiện sự hài lòng.
Ẩm thực
4.3K
Lê Tuấn Khang vừa đăng tải clip chính thức giới thiệu "đám giỗ bên cồn" ngày 14/1 sau một tháng ở ẩn.