Con cua hộp hay người dân thường gọi là khúm núm có tập tính bảo vệ con cái trong thời kỳ lột xác. Chúng có thói quen vùi mình dưới lớp cát và dùng càng che mắt. Du khách có thể thưởng thức con vật này ở một số tỉnh, thành miền Trung như Bình Thuận, Nha Trang hoặc miền Tây.