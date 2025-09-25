Video giã bánh mochi đạt hơn 230 triệu lượt xem
Cặp đôi Nhật Bản giã bánh mochi theo nhịp trong cối lớn "gây bão' toàn cầu.
Trong video mới đăng tải sáng 25/9, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn xuất hiện cùng quản lý, nấu món bánh chuối hấp.
Cặp đôi Nhật Bản giã bánh mochi theo nhịp trong cối lớn "gây bão' toàn cầu.
Ý tưởng tổ chức đám cưới theo phong cách Gen Z tại nhà hàng lẩu Trung Hoa thu hút nhiều sự chú ý bởi sự mới lạ.
Chè khoán - món ăn được xem là cao lương mỹ vị vào năm 1945 - khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Món ăn khó nấu của Việt Nam được cô gái Mỹ đứng bếp thuần thục, thành phẩm không kém cạnh ngoài hàng.
Một ngày “ăn hết trend” tại TP.HCM mà không cần bước ra khỏi nhà - chỉ với ShopeeFood. Người trẻ bắt trend nhanh nhưng lười ra đường nay có “cứu cánh” thần thánh.
Con cua hộp hay người dân thường gọi là khúm núm có tập tính bảo vệ con cái trong thời kỳ lột xác. Chúng có thói quen vùi mình dưới lớp cát và dùng càng che mắt. Du khách có thể thưởng thức con vật này ở một số tỉnh, thành miền Trung như Bình Thuận, Nha Trang hoặc miền Tây.
Khi thưởng thức món phở gà ở sân bay Nội Bài (Hà Nội), Madam Pang liên tục gật gù và ra dấu hiệu "OK", thể hiện sự hài lòng.
Lê Tuấn Khang vừa đăng tải clip chính thức giới thiệu "đám giỗ bên cồn" ngày 14/1 sau một tháng ở ẩn.
Sau khi có khiếu nại về thương tích, chuỗi quán rượu tại Nhật quyết định ngừng cung cấp dịch vụ "tát tỉnh rượu".
8Wonder Winter Festival lần đầu mang loạt hit đình đám của Imagine Dragons đến TP.HCM. Du khách có cơ hội hòa mình trong mùa lễ hội sôi động, ngắm tuyết rơi giữa lòng thành phố.