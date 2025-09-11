Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M
Video Ẩm thực

VIDEO MỚI

Mon an Ha Noi co truyen hinh anh

Món ăn Hà Nội cổ truyền

09:29 24/12/2023 09:29 24/12/2023 Thế giới sách 1.6K

Bên cạnh một số tác phẩm quen thuộc của Vũ Bằng, Thạch Lam, ngày nay, bạn đọc yêu ẩm thực có thể tìm thấy hương vị ẩm thực Hà thành qua cuốn “Món ăn Hà Nội cổ truyền”.

Cach lam xoi xoai chuan vi Thai Lan hinh anh

Cách làm xôi xoài chuẩn vị Thái Lan

06:36 28/6/2023 06:36 28/6/2023 Món ngon 19.9K

Xôi xoài là một trong những món ăn không thể bỏ qua khi tới Thái Lan. Hướng dẫn dưới đây giúp bạn tự làm được phần xôi dẻo, thơm ngậy kết hợp với xoài tươi hấp dẫn.

Cach lam thit bo sot mat ong hinh anh

Cách làm thịt bò sốt mật ong

05:17 26/6/2023 05:17 26/6/2023 Món ngon 12.0K

Sự kết hợp giữa thịt bò cùng hỗn hợp sốt mật ong, tiêu đen đậm đà giúp bạn có bữa ăn tuyệt vời và lành mạnh cho gia đình.

15 phut lam mi spaghetti sot dau toi ot hinh anh

15 phút làm mì spaghetti sốt dầu tỏi ớt

05:38 14/6/2023 05:38 14/6/2023 Món ngon 18.2K

Spaghetti Aglio e Olio là món mì truyền thống của Italy với nguyên liệu chính gồm dầu olive và tỏi. Hướng dẫn sau giúp bạn hoàn thành món ăn hấp dẫn này trong chưa đầy 15 phút.

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý