Canh lu cuon cuon quet qua ban du lich Sa Pa hinh anh

Cảnh lũ cuồn cuộn quét qua bản du lịch Sa Pa

10:56 30/9/2025 10:56 30/9/2025 Địa điểm du lịch 7.1K

Ngày 29/9, ảnh hưởng của bão số 10 khiến dòng nước từ thượng nguồn đổ về suối Thác Tiên Sa (bản Cát Cát, Sa Pa, Lào Cai). Nước cuồn cuộn, đục ngầu, mang theo lượng lớn bùn đất, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người dân và du khách trong khu vực.

Sao bien 'mong to' gay sot mang hinh anh

Sao biển 'mông to' gây sốt mạng

14:20 4/8/2025 14:20 4/8/2025 Du lịch

Phát hiện của CONICET ở vùng biển sâu đã tạo nên làn sóng meme trên mạng xã hội vì hình dáng hài hước của loài sinh vật, nhưng ẩn sau đó là một khám phá khoa học có ý nghĩa sinh học quan trọng.

